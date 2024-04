Újabb sikert ért el az ország kedvenc roma pékje: "Végre felkerült a korona a szakmaiságomra"

Galamb Alex nevét még a pandémia ideje alatt ismerhette meg Magyarország, amikor a házában sütőfoglalkozást szervezett a gyerekek számára. A fiatal pék elmesélte, hogy az édesanyja az édesapja halála után mély depresszióba zuhant, és képtelen volt ellátni szülői feladatait. Anyja Alexnek nemes egyszerűséggel megtiltotta, hogy iskolába járjon, de az akkori kisfiú érezte, hogy bármennyire is tiszteli szülőjét, ebben nem kell rá hallgatnia. Egy idő után bekéredzkedett a miskolci gyermekvárosba, ahol megtanították olyan alapvető ismeretekre, melyek mások számára teljesen evidensek voltak.

Galamb Alex újabb oklevéllel gazdagodott Fotó: Olvasói

Ilyen volt az, hogy a toalett használata után kezet kell mosni, hogyan kell illedelmesen a kést és a villát használni, nem illik csúnyám beszélni. Sokat jelentett nekem, hogy amikor az egyik nevelővel tiszteletlenül beszéltem, mi több, a jól ismert formulával szidtam az édesanyját, ahelyett, hogy lekevert volna egy hatalmas pofont, megölelt

– mesélte Alex.

A volt intézetis fiú sosem felejti el azt az élményt, amikor sóvárogva nézte az utcán az egyetemre tartó diákokat, és elhatározta, hogy ő is közéjük fog tartozni. Tette ezt annak ellenére, hogy már akkor kinevették az osztálytársai, amikor azt mondta, hogy kiváló pék szeretne lenni, Végül mindkét célját elérte, hiszen megszerezte a pékbizonyítványt, és jelenleg a Tokaj-Hegyalja Egyetem tanítóképzős hallgatója.

Alex néhány évvel ezelőtt megismerte a feleségét. Mónikának akkor már volt egy kislánya, akit a férfi a sajátjaként szeret. Két közös fiuk is született, így a családfő három gyermekről gondoskodik. A cél érdekében két munkahelyen is helytáll. Miskolc egyik népszerű cukrászdájában dolgozik főállásban, és felkérésre óraadó oktató az egykori szakmunkásképzőjében. Alex most egy újabb sikeréről számolt be munkatársunknak.

Alex szenvedélye a szakmája Fotó: Markovics Gábor

A volt iskolám megelőlegezte a bizalmat, de szerződésben köteleztek rá, hogy két éven belül megszerezzem a szakoktatói bizonyítványt. Nos, ezt fél éven belül teljesítettem a Miskolci Debreczeni Márton Szakképző Iskolában

– mondta a családfő.

Úgy érzem, hogy végre felkerült a korona a szakmaiságomra, de ebbe a koronába még ékkövek is kellenek. Ilyen lehet majd a pékmesteri oklevél

– jelentette ki Alex.

Úgy tűnik, a családapa számára nincs megállás.

Szeretnék fejlődni, de fontos, hogy mindig egy lépést tegyek. Most az egyetemen szeretném a követelményeket teljesíteni. Természetesen szeretnék majd tanítóként dolgozni, és majd egyszer egy saját sütödét nyitni, ahol a kis tanítványaimnak adhatok munkát, megélhetést

– fejezte be Alex.