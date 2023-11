Egy éjjelen át sütött az ország kedvenc roma pékje, Galamb Alex, megkeresztelték a gyermekeit

Galamb Alex a pandémia idején vált országosan ismertté. A Hernádnémetiben lakó pék úgy döntött, hogy nem hagyja a településen élő gyerekeket kallódni, ezért a saját házában sütőszakkört szervezett nekik. Ebben még az sem akadályozta meg, hogy az ingatlanba akkor még a víz nem volt bevezetve. Ez a környéken nem ritkaság, Alex otthona azonban az eltelt néhány évben rengeteget fejlődött. Úgy véli, ezzel is motivációt adhat a kis mentoráltjainak, hiszen a saját szemükkel is láthatják, hogy igenis, a kitartó munka meghozza gyümölcsét. Alex programját cégek és magánszemélyek is támogatják, ennek köszönhetően ma már saját fürdőszobája is van.

Alex maga sütötte a finomságokat. Fotó: Markovics Gábor

Alexet rengeteg helyre hívják, hogy motivációs előadásokat tartson nehéz sorsú gyerekek számára. Mindig elmeséli, hogy régen az angolvécét sem ismerte és mosdatlanul járt, ezért kiközösítették.

Hogy igazán őszinte legyek, meg tudom érteni az egykori osztálytársaimat, mert valóban büdös voltam. Az édesapám még egészen pici koromban meghalt, az édesanyám pedig depresszióba esett, és képtelen volt rólam és a testvéreimről gondoskodni. Ezért döntöttem úgy, hogy bekéredzkedem a miskolci gyermekvárosba, ahol végül szakmát is tanulhattam. Így lettem pék, de nem értem be ennyivel. Most egyetemre járok tanítói szakon

– mondta a családapa a Metropolnak.

Három gyermeket kereszteltek egyszerre. Fotó: MG

Az ismert pék néhány évvel ezelőtt megismerkedett egy kedves, szelíd nővel. Mónikának akkor már volt egy kislánya, Vanessza, aktit Alex ma sajátjaként nevel. Az asszony még két közös fiúval is megajándékozta, így most öten alkotnak egy családot. De velük él a férfi édesanyja is.

Mindent megbocsátottam anyunak, hiszen ez a keresztény meggyőződésem élete. Amit édesanyaként nem sikerült megtennie, most megteheti nagyszülőként

– mosolygott a férfi, aki a Ripost szerkesztőségét egy fontos családi ünnepre is meghívta. A múlt vasárnap keresztelték ugyanis a három gyermeket egyszerre. Vanessza, Szelim és Ezel így már a katolikus egyház tagjai.

A szertartást Nagy Krisztián plébániai kormányzó vezette.

"Isten három báránykája nem csak a földi életre született, néhány évvel, illetve hónappal ezelőtt, hanem az örök életre. A keresztség ajándéka, hogy a Szentlélek temploma és Mennyország örökösei leszünk általa" – mondta a katolikus pap.

A szertartás után Alex a házában megvendégelte a közvetlen rokonságát, és természetesen a maga által sütött tortával, képviselőfánkkal, és pogácsával lepte meg őket.