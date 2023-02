Sikersztori! Az év embere lehet az ország kedvenc roma pékje

Galamb Alex lehet az év embere egy internetes szavazás alapján. A roma családapa a felesége előző kapcsolatából származó nevelt lánya mellett a saját, egyéves kisfiáról is gondoskodik, de hamarosan újra apai örömök elé néz, hiszen a nyár végén születik meg a második vér szerinti gyermeke. A fiatal pék úszik a boldogságban, miközben rengeteget dolgozik, és a munkája mellett hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával is foglalkozik – számol be a felemelő történetről a Bors.

A Hernádnémetiben élő fiatalember a világjárvány idején döntött úgy, hogy nem nézi tovább a falujában lakó cigány gyerekek kallódását, és a házába invitálja őket, hogy megmutassa nekik, hogyan készül a kifli, a briós vagy a pizza.

– Ha valaki, én aztán tudom, milyen egy céltalan gyermekkor. Senki nem hitt bennem, ennek megfelelően nem is tanultam, hiszen motivációt sem kaptam a környezetemben. Egy idő után valamiért mégis késztetést éreztem, hogy kitörjek a mélyszegénységből. Az édesanyám sajnos nem tudta ellátni a szülői feladatait, ráadásul tiltott is az iskolától. A saját elhatározásomból bekéredzkedtem a miskolci gyermekvárosba, ez a döntés pedig az újraszületésemet jelentette. Ekkor voltam 14 éves – mesélte Alex. A fiatal férfi fontosnak tartja elmesélni, milyen komoly különbségek mutatkoznak az egykori és a jelenlegi énje között.

Szégyellhetném a múltamat, de azzal senkinek sem mutatnék példát. Alapvető dolgokkal nem voltam tisztában.

Mosdatlanul jártam, csúnyám beszéltem, nem tanultam, ezek miatt pedig kiközösítettek. Ha az ugyanilyen helyzetben levő gyerekeknek senki nem mondja el, hogy máshogy is lehet élni, csak nagyon nagy szerencsével van esélyük arra, hogy szebb jövő várjon rájuk – mondta a Borsnak.

Alex az intézetben kitanulta a pékszakmát, aztán elhelyezkedett egy cukrászdában. Leérettségizett, májusban pedig megszerzi a technikusi bizonyítványt is.

