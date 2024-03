Drága baklövés a város szívében: a befejezetlen Biodóm Karácsony Gergely legnagyobb pazarlása – fotók

Ezt a problémát a főváros okozta, amelynek tárgyalásos megoldására, a Liget-projekttel összefüggésben, 2019 óta számtalan lehetőség lett volna, de erre a főváros nem volt nyitott. Ez a beruházás mindig is a fővárosé volt, amit közgyűlési tagként és zuglói polgármesterként annak idején Karácsony Gergely is megszavazott. Ehhez a fővárosi projekthez a kormány támogatást nyújtott, nem is keveset, eddig már több mint 30 milliárd forintot. Ez az épület vagy elkészül és a tervezett Biodóm lesz, vagy le kell bontani: nem lehet más funkciójú épületté átalakítani