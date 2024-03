40 milliós kenőpénz a baloldalon: mentelmi jogát bukhatja az MSZP-s politikus

Könnyen megütheti a bokáját a szocialista Molnár Zsolt országgyűlési képviselő, akinek befolyással üzérkedés és más bűncselekmények bűntette miatt felfüggeszthetik a mentelmi jogát. Polt Péter legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészségen folyamatban lévő nyomozás eredménye okán indítványt tett az Országgyűlés elnökénél.

Molnár Zsolt az Országgyűlésben - lehet, hogy már nem sokáig? Fotó: MTI

Leszámolás maffiamódszerekkel a baloldalon, korrupciós botrány a zuglói parkolás és korrupció BKV közbeszerzés körül – több mint két éve pattant ki az a zuglói parkolási botrány, amelyet Fuzik Zsolt –akinek a cége működtette a parkolást Zuglóban–, vallomásával robbantott ki. Fuzikra egyébként 2021 nyarán csapott le a NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával. A hatóságok szerint társaival 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat. Fuzik elmondásából megtudhattuk, hogy Karácsony Gergely zuglói polgármestersége és főpolgármestersége alatt virágzott a korrupció. A vallomás szerint úgy nyerhette el cégével a pályázatot a fővárosi és zuglói önkormányzattól, ha folyamatosan tejeltek cserébe a szoci képviselőknek.

A két ügy kapcsán állítólag 6 helyszínen 300 millió forint kenőpénz vettek át baloldali politikusok. A vallomásból úgy tűnt, azért emelte meg a kerületben az önkormányzat a parkolási díjat, szélesítette ki a fizetős parkolási övezetet, és vett új eszközöket, hogy azután „védelmi pénzként” a szoci képviselők beszedhessék a parkolást működtető cégtől a bevétel felét. Cserébe azt ígérték, hogy nem támadják meg a szerződéseket. Pont úgy, ahogy a maffia: nem bántlak, ha fizetsz... Fuzik kedvelt lett a zuglói szocialisták körében, így 2019 után, a fővárosban is bizniszelt. Vallomása szerint, itt kereste meg először Baja Ferenc egykori szocialista miniszter és a fentebb említett, most bajba került Molnár Zsolt is. Fuzikot a BKV informatikai rendszereinek működtetéséhez juttatták hozzá és védték be két évig, kenőpénzért cserébe.

"Molnárnak 40 millió az Olimpia Parkban, Bajának 30 a Várkert Bazárnál"

A vallomás szerint Fuzik Molnárral 2019. augusztus 6-án délelőtt 10 órakor a Casa Bianca étterem előtt találkozott az V. kerületben, onnan sétáltak át az Olimpia parkba. Ott leültek egy padra, majd Fuzik egy fekete bőr Hugo Boss táskában odaadta a 40 milliót a politikusnak, aki – miután megköszönte a pénzt – azt mondta neki: „rendben vagyunk”.

„Baja említette, hogy jóban van a főpolgármesterrel, és felhatalmazása van arra, hogy informatikai kérdésekről tárgyaljon. Említette azt is, hogy Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes támogatását élvezi, aki fontos személy, mivel arról hozhat döntéseket, hogy milyen projekteket támogassanak és honnan vonjanak el pénzt” – fogalmazott Fuzik. Az ügyben még tart a nyomozás, amelynek eddigi eredményei tették szükségessé, hogy Molnár Zsolt mentelmi jogát felfüggessze az Országgyűlés.

"Molnár Zsolt cselekménye társtettesként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettének a megállapítására alkalmas"

A legfőbb ügyész tájékoztatása alapján, és a rendelkezésre álló adatok szerint, a BKV 2019 elején közbeszerzési eljárást indított a telephelyein teljesítendő informatikai üzemeltetés és fejlesztés szolgáltatásra. A közbeszerzési eljárásra egy cég tett ajánlatot. Dr. Baja Ferenc volt miniszter és egykori országgyűlési képviselő 2019 júniusában Budapesten találkozott egy, az ajánlatot tevő gazdasági társaság működésében jelentős befolyást gyakorló férfival, aki stratégiai és üzleti kérdésekben döntött. A volt miniszter a vallomás szerint a kft. tendernyertességének esetére 30 millió forint készpénzt kért azért, hogy a szerződés létrejöttét és fenntartását – politikai befolyásának érvényesítésével – ne akadályozza. Molnár Zsolt – a korrupciós megállapodásról értesülve – megkérte a volt minisztert, hogy az ő részére is kérjen a férfitól 40 millió forintot azért, hogy a szerződést ő se támadja. Dr. Baja Ferenc 2019 júniusában egy újabb találkozó keretében dr. Molnár Zsolt kérését tolmácsolta a férfinak. A kft. tendernyertességét követően a férfi 2019. augusztus 6-án, Budapesten 40 millió forintot adott át dr. Molnár Zsoltnak. Molnár Zsolt cselekménye társtettesként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettének a megállapítására alkalmas. A büntetőeljárás országgyűlési képviselővel szembeni lefolytatására – így a tényállás részleteinek további tisztázására – a mentelmi jog felfüggesztését követően nyílik lehetőség – derül ki az ügyészség tájékoztatásából.