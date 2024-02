"Hétvégén fél órát kell keringeni!"– Karácsony titokban újabb 40 parkolóhelyet számolt fel Újpesten

"Ez egy oltári nagy ba...ság! Erre nem is járnak bringások! Mi meg most már egyáltalán nem tudunk parkolni emiatt a hülyeség miatt!"– mondták az újpesti Berda József utcában élők, akik teljesen kiakadtak, miután a Fővárosi Önkormányzat úgy szüntetett meg újabb több tucatnyi parkolóhelyet, hogy előtte nem kérdezte meg őket erről. Szerintük azért sunnyogott Karácsony Gergely, mert tudta, hogy sosem járultak volna hozzá ahhoz, hogy parkolóhely helyett alig használatos biciklisáv létesüljön. A probléma amúgy is nagy, hiszen az ingyenes parkolás miatt eleve terhelt a környék, ugyanis a fizetős XIII. kerületből is ide járnak parkolni, de a főváros ezt nem vette figyelembe, sőt, azóta sem hallgatja meg a helyiek panaszát...

A megszüntetett parkolóhelyekre kerékpársávot festenek fel Fotó: Metropol

A lakók előzetes tájékoztatása nélkül, és minden egyeztetést mellőzve a Fővárosi Önkormányzat megszüntetett 40 darab parkolóhelyet a Breda József és az Aradi utca környékén, hogy kerékpársávot létesítsen. A kivitelezés a IV. kerületi Önkormányzat és Fővárosi Önkormányzat közös pályázata alapján valósult meg. Ezzel azonban ellehetetlenítették az ott lakók életét. Akik ettől függetlenül is nehéz helyzetben voltak, mert a néhány méterre lévő, szomszédos XIII. kerületből –ahol borsos árat kellene fizetni a várakozásért–, átmennek az autósok Újpestre, ahol viszont ingyenes a parkolás. Karácsony döntésével azonban még rosszabb lett a helyzet.

A parkolóink tele vannak furgonokkal, teherautókkal. Ráadásul a metró – Újpest-városkapu – közelsége miatt az ingázók P+R parkolóként használják a társasházak parkolóit. Évek óta próbáljuk az önkormányzat és a társasházkezelő segítségét kérni a megoldáshoz, de minden kérésünk süket fülekre talált

– panaszolta egy környékbeli. János hozzátette: " Ezért azt, hogy elvettek újabb parkolóhelyeket, hatványozottabban érezzük a bőrünkön. Ha például elmegyek autóval vásárolni, visszajövet már nem találok szabad helyet, hogy letehessem a lakásom közelében a kocsit. Indul a körözés, ki tudja meddig".

Fotó: MG

Az önkormányzat szorgalmasan kerékbilincseltet

A lakók szerint az a baj, hogy ingyenes a parkolás, és az önkormányzat nem tesz semmit azért, hogy javítsa a helyzetet. Már annak is örülnének, ha kizárólagos lakossági parkolást vezetne be a baloldali testület. De elmondásuk szerint, egyszerűen nem foglalkoznak a lakossággal és az állandósult panaszokkal. "Egyet tudnak, bírságolni. Miután hajukat tépik a lakók, idegességükben gyakran teszik le az autójukat szabálytalanul. A közteresek pedig, rendszeresen bírságolnak. Láttam olyat, hogy vasárnap este 22.00 órakor jöttek és kerékbilincseltek. Gondolom az önkormányzatnak kell a pénz, be kell szedni..."–magyarázta egy neve elhallgatását kérő lakó.

Fotó: MG

Teri arról beszélt, hogy "a szabálytalanul parkolóktól nem fér el a heti háromszor érkező szemeteskocsi sem, teljesen kaotikus lett a helyzet." Azt nem értem, hogy amikor nem járnak itt biciklivel az emberek, akkor miért kellett ide kerékpár sávot létesíteni? Vagy ha éppen erre téved is egy-kettő egy nap, azok is a járdát használják gyakran, hiába van ott a sáv. Teljes baromság. A lakótelepen több száz ember él, és parkol. Pontosabban parkolna, ha tudna". Lajos biciklizni is szokott amellett, hogy autót is használ.

Hétvégén 30-40 percig is rovom a köröket a parkolóban, hogy szabad helyet találjak, de hétközben is katasztrófa a helyzet. Az önkormányzat által kialakított bicikliút pedig életveszélyes. Úgy tűnik, teljesen meggondolatlanul, random módon festegetnek a környéken

– mondta a helybéli.

Maró anyagokkal öntik le a mellékutcákban parkoló autókat

Az újpesti eset sajnos nem egyedi, legutóbb a kispesti Hunyadi utcában tiltakoztak a lakók, akik a saját utcájukban egyáltalán nem tudnak megállni, az új biciklisáv miatt. Emiatt a környező utcákra terhelődtek, amelyek ettől túl zsúfoltak lettek. A Hunyadi utcában többen fontolgatják a költözést, de nem tudják eladni az ingatlanjaikat, mert a házukhoz vezető autós közlekedés akadályoztatása miatt jelentősen romlott az ingatlanjaik értéke is. A lakosság az önkormányzattól érdeklődött, hogy ki fogja kompenzálni ezt nekik, de válaszra sem méltatták őket. Petíciót is indítottak, de ennek sem lett eredménye, az önkormányzat egy évig tartó tiltakozásuk ellenére sem hallgatta meg őket. Közben pedig a parkolóautókkal terhelt környéken egyesek rongálásba fogtak, maró anyagokkal kezdték leönteni a Hunyadi utcából átparkoló járműveket.