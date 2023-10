Maró anyagokkal öntik le a mellékutcákban parkoló autókat–Folytatódik a botrány a Hunyadi utcai biciklisáv miatt

Két esetben maró anyagot öntöttek autókra, az egyik motorházának tetejére, a másik fényszórójára. De mindennaposak a tükörtörések, a szögekkel kiszúrt gumik, és az ablaktörlők felállítása, vagy papírcetlik hagyása azzal az üzenettel: ne itt parkolj! Nagyon féltjük az autókat, nem látunk rájuk, én akkor elsétálok megnézni, ha éppen nem használom aznap. A Hunyadi utca összes autója, kb 80-100, a környező utcákban kényszerül várakozni. Olyan szinten tele lettek ezek az utcák, hogy nem férnek el a teherautók sem, ráadásul az itt élők elől vesszük el a parkolóhelyet, ami miatt mérgesek. Gajda Péter polgármesternek sikerült a biciklisávval elérnie, hogy a környéket is egymásnak uszítsa. Miközben a biciklisek zöme most is a járdán közlekedik, a három hete felfestett jelzések pedig úgy néznek ki, mintha egy éve ott lennének, már most kopik el az egész