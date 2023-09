Kispest: a lakók nem tudnak hazajutni a Hunyadi utcai bicikliút miatt

A Hunyadi utcában élők alig tudnak autóval hazajutni Gajda Péter polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester bicikliútja miatt, ezért utcára vonultak, hogy tiltakozzanak. Szerintük a kerékpárutat a kertvárosi részre kellene tervezniük, a Hunyadi utca ugyanis erre finoman szólva is alkalmatlan.

Lakók tiltakoztak a szerintük rossz helyen lévő bicikliút miatt Fotó:Facebook

A demonstrálóknak annyit sikerült elérni akciójukkal, hogy egy év után végre meghallgassák véleményüket. Dódity Gabriella kispesti és fővárosi fideszes képviselő már többször jelezte mindkét önkormányzat felé az elmúlt években a lakók akaratát és a tervezés abszurditását. Domokos Gábor DK-s képviselő az egyik felszólalására annyit reagált korábban: "tudják, hogy ez problémát fog okozni a lakóknak". Ennyi.

A lakosság nem tudja megközelíteni a saját házát a bringaút miatt Fotó: Facebook

A helyiek véleményét sohasem kérte ki az önkormányzat, de a meglátásaikat nem lehet semmibe venni, hiszen ők élnek ott. Mint ahogyan lassan egy éve én sem, ők sem kaptak választ a kéréseikre a tervet készíttető kispesti városvezetéstől. A fővárosban Karácsony Gergely annyit reagált felvetésemre, hogy nem akarják elveszíteni az uniós forrást. Most vélhetően, látva a tiltakozást, személyes egyeztetésre kerül sor a kispesti Városházán. Nem hiába, közeleg a választás. Pedig milyen jó lett volna , ha azonnal meghallották volna a Fidesz-KDNP felvetéseit és főként a lakók véleményét

–mondta Dódity, aki maga is jelen volt a lakossági tiltakozáson.

Most így néz ki a közlekedés a Hunyadi utcában Fotó: facebook.

Kispesten még a Tarlós István főpolgármester idején elnyert uniós pályázati forrásból épít bicikliutat Karácsony Gergely, azaz a főváros. Annak idején a fejlesztés több kerületet is érintett volna, de mára ezt a balos kerületek elmeszelték. Gajda Péter talán az egyetlen polgármester, aki megvalósítja, de a jelek szerint rosszul. Az elképzelés szerint, miután Tarlós elnyerte a pénzt, a városrészek feladata volt megtervezni, hogy hol is fusson az a bicikliút. A kispesti önkormányzat az Üllői út teljes vonalát és a Galvani utat tehermentesítő Hunyadi utcát jelölte ki. Azóta áll a bál.

Eleve káosz uralja az utcát, az itt haladó bicikliút csak tovább ront a lakosság helyzetén

A Hunyadi utca hatalmas dél-pesti átmenő forgalmat bonyolít, a Galvani utat tehermentesíti. Ahogy már beszámoltunk róla, az egyik oldalán már korábban megszüntették a parkolást, mivel az egyébként rövid és szűk utcában csuklós busz jár. De azon az oldalon sem egyszerű a parkolás, amelyen a lakók ezt meg tudják tenni. Ha nem állnak fel a járdára, akkor ugyanis a tükrük lelóg az úttestre. A bicikliút létesítése miatt az önkormányzat a teljes szakaszon, mindkét oldalon felszámolja a parkolási lehetőséget. A lakosság régóta próbálja elérni, hogy Gajda Péter terveztesse máshová az új sávot, de eddig mindhiába. A bicikliút miatt a helyieknek nincs lehetőségük behajtani a saját ingatlanjaikhoz, sehova nem tudják majd lerakni az autót, hiszen a keresztutcák már eddig is zsúfolásig tele voltak. A kerékpársáv abban is akadályozza az ott élőket, hogy kipakolhassanak az autóból. Egy sütőt sem vehetnek nyugodtan, hiszen ki tudja, honnan kell elcipeljék a házukba, miután a kerékpársávon akár egy pillanatra is tilos a megállás...