Se bérlakás, se kórház – Az újpesti baloldal sem teljesítette kampányígéreteit

Ez volt az egyetlen ígéret, amit be akartak tartani. Először hivatali visszaéléssel akarták jobb belátásra bírni a Magyar Íjász Szövetséget (MÍSZ-t), az építési telek tulajdonosát. Ez nem jött be, mert az íjászok perrel fenyegettek. A városvezetők megijedtek, egyezségre akartak jutni, ezért az íjászok telkéért egy másik építési telket ajánlottak cserébe. Ez sem jött be. A képviselőtestület által jóváhagyott csereszerződést meghamisították, amit bejelentésünk után a Kormányhivatal vizsgált és hiánypótlásokat kért. Az alaposabb vizsgálat elől elmenekültek, a polgármester a képviselőtestület döntése nélkül az engedélyezési kérelmet visszavonta. Az ügyet jelenleg az Állami Számvevőszék vizsgálja. A cserébe felajánlott telken egy építési engedély nélkül készült, az önkormányzat biztatására és beleegyezésével felépült, acélszerkezetű torzó áll. Az íjászok tulajdonában álló telek és az önkormányzati telek is befagyott, az ügynek nincs jó megoldása, az íjászok pedig másfélmilliárdos kártérítési pert indítottak az Önkormányzat ellen