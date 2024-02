Az éhes zuglói baloldal megakadályozná 11 iskolaudvar felújítását

"Nem elég, hogy nem fogadták el a 3,5 milliárd forintos támogatást, most még azt is meg akarják akadályozni Horváth Csabáék, hogy 11 iskolaudvar felújítása időben elkészüljön"–mondta a Metropolnak Borbély Ádám. A zuglói önkormányzati képviselő szerint a kerületi baloldal ismét "éhes" volt, emiatt szalasztott el többmilliárdos támogatást, most pedig politikai okokból elgáncsolná az iskolaudvarok felújítását is.

Már készek a tervek, a kerületi általános iskolák udvarainak felújítása azonnal megkezdődhetne Borbély Ádám szerint Fotó: Facebook

Úgy fest, Zuglóban nincsenek egyszerű ügyek, és szinte kivétel nélkül mindig pénzről van szó. Borbély Ádám szerint annyira "éhes" a helyi baloldal, hogy a közelmúltban emiatt kellett búcsút intenie a kerületieknek például a patak revitalizációjának, vagy például a mélygarázs építésének. Horváth Csabáék fejőstehénként néztek a kiemelt kormányzati negyed-projektre is, amely a kerületben valósul meg. A Bosnyák téren építkező cég ugyanis, 3,5 milliárd forint értékben vállalásokat tett, amelyet az önkormányzattal leegyeztetve a többi között a patak rendbetételére fordította volna. Menet közben azonban megváltoztatta igényét a baloldali vezetésű testület, és az összeget inkább pénzben kérte, elutasítva a cég korábbi vállalásait.

Korábban társadalmi felelősségvállalás jegyében már megújult a Kaffka Margit általános iskolának az udvara

Amikor kiderült, hogy a vállalkozó megadta volna a pénzt is, vérszemet kaptak a baloldali pártok, és egymásra licitálva azonnal 14 milliárd forintot kezdtek követelni. Mivel kiemelt kormányhatározattal épül a Bosnyák téri kormányzati negyed, így érdemes tisztában lenni azzal, hogy a cég számára nem kötelező az önkormányzattal való megegyezés. Akár el is tekinthet a támogatástól, és pont ez történt. Zuglónak nulla forinttal sikerült felállnia a tárgyalóasztaltól

– hangsúlyozta Borbély Ádám. A képviselő hozzátette: "Azzal próbáltam a zuglóiaknak visszahozni a támogatást, hogy 11 darab körzetes általános iskola udvarának felújításáról egyezett meg a cégvezetővel, aki bele is ment az újabb igénybe. Az intézményvezetők és minden szereplő üdvözölte a projektet, hiszen ezek az iskolaudvarok elavultak, műszakilag is kifogásolhatóak. Sok esetben fél évszázados töredezett betontáblákat kell eltávolítani felszínükről, hogy korszerű és kulturált körülmények között tudjanak sportolni majd a gyerekek".

Horváth Csaba polgármester húzná az iskola udvarok felújítását Fotó: Mohai Balázs / MTI

Mint megtudtuk, elkészültek a tervek, minden haladt a maga útját, de amikor a projekt eljutott oda, hogy a kivitelezések megkezdődhessenek, Horváth Csaba polgármester levelet írt a vállalkozónak. Borbély szerint ebből az derült ki, hogy a szocialista polgármester támogatja ugyan az elképzelést, de csak úgy, ha nyáron végzik a kivitelezést. Mondván, hogy a gyerekeket ne terheljék a munkálatokkal. Általános vélemény azonban az intézmény igazgatóinak körében is, hogy a kivitelezés megoldható mind munkavédelmi szempontból, mind az oktatás minőségének fenntartása mellett.

Nyilvánvalóan a polgármestert is csak az motiválja ebbe a kérdésben, hogy a június 9-i önkormányzati választás előtt, egyetlen iskola udvar se legyen átadva. Hiszen ez a saját alkalmatlanságának a bizonyítványa, mivel nem elég, hogy elbaltázták a 3,5 milliárdos megállapodást, még Borbély Ádám fideszes képviselő ellenzékből eléri, hogy 11 körzetes általános iskola megújuljon. Horváth Csaba kérése azért is abszurd, mert az építőipari kapacitásokat figyelembe véve eleve két ütemben újítaná meg az adományozó cég az iskola udvarokat. Az első ütemben hat, a másodikban hét intézmény felújítására kerülne sor. Ráadásul –ahogy a polgármester szeretné–,ha nyáron is kezdik el az első ütemet, a másodikat mindenképpen csak ősszel, tanítási időszakban tudják kivitelezni. Nincs mire várni, a vállalkozó támogatását el kell fogadni, ameddig fennáll a lehetőség

–mutatott rá a fideszes képviselő, hozzátéve: "A Népjóléti Bizottság elnöke, Hevér László György is megerősítette Horváth Csaba álláspontját. Szerinte is ráérnek a gyerekek..."