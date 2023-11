46 milliót költ eldobható műanyag dobozokra Zugló: ez a "zöld" baloldal Budapesten?

Megdöbbentő javaslatot tárgyalt október végén a zuglói képviselő-testület! A DK-s alpolgármester, Horváth Zsolt előterjesztése arról szólt, hogy az önkormányzat nyílt közbeszerzési eljárást indítson meg 825 ezer darab (!!!) eldobható, műanyag doboz beszerzésére, ami hozzávetőlegesen 46 millió forintjába kerül majd az önkormányzatnak. Az egyszer használatos dobozokra az önkormányzat gondozási szolgáltató cégének, a Zuglói Szociális Szolgáltató Központnak van szüksége, miután egy NÉBIH vizsgálat feltárta, hogy nem tartják be az élelmiszerbiztonsági előírásokat, amiket egy 2011-es (!!) miniszteri rendelet határoz meg. Bár ezek betartását alternatív lehetőségekkel is megoldhatnák, az alpolgármester és az intézményvezető a majd egymillió darab, eldobható műanyag doboz beszerzésében látták meg a megoldást.

Horváth Csaba és Horváth Zsolt újra "okosan" gazdálkodnak. Fotó: Facebook

Eszükbe jutott egy 2011-es rendelet…

Naponta 650, többségében idős, ellátásra szoruló személynek biztosít a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ meleg ételt. Az ellátottak az elmúlt években ételhordóban és csere-ételhordóban kapták meg az ebédjüket, azaz az általuk elmosogatott ételhordót küldték vissza a konyhára. Mint azt a Szolgáltató Központ intézményvezetője, Tóth Józsefné kifejtette, ez már eddig sem volt teljesen szabályos, igaz, a rendszer működött. Augusztusban azonban a NÉBIH az önkormányzat 6 konyhájából egyben minősítő vizsgálatot folytatott, aminek eredményébe bekerült, hogy a visszaszállított edény fertőtlenítése szükséges a befogadás előtt, ez pedig nem történik meg Zuglóban „A visszatérő edények mosogatását térben és időben is el kell különíteni egymástól a keresztszennyeződést kizáró módon” – idézte fel az intézményvezető a vidékfejlesztési miniszter rendeletét.

2011-ben jelent meg a rendelet a Magyar Közlönyben. Fotó: Magyar Közlöny

Azt azonban nem tette hozzá, hogy ez a rendelet 12 éve, 2011-ben született, tehát egyáltalán nem új...

Így csúsztatnak Zuglóban

Míg a rendelet térben és időben elkülönített mosogatásról szól, az önkormányzati előterjesztésben már teljesen más szerepel. „A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az ebédet egyszer használatos dobozokba kell kiszállítani. Fontos, hogy a dobozok és a doboztetők is hőállóak és mikrózhatóak legyenek” – írják az előterjesztésben. Csakhogy a miniszteri rendelet szót sem ír semmiféle eldobható dobozról, ők mindössze az edény fertőtlenítését várják el. Azonban mint azt Horváth Zsolt, majd az intézményvezető is elmondta, egy külön mosogatót kialakítani nem egy hónapig tart, de nem is fél évig. Szerintük ugyanis ipari mosogatógépekre, ahhoz ipari áramra van szükség, de helyiséggazdálkodási szempontokat is felvet a kérdés. „Vizsgáljuk meg az intézményeinket, hogy lehet átállni egy műanyag dobozos étkezésről egy gazdaságosabb, környezettudatosabb étkezésre” – mondta Horváth alpolgármester, akinek az előterjesztése szerint a következő másfél évre szerzik be a 650 ellátottnak az egyszer használatos műanyag dobozt, ami így 825 ezer darab lesz, és hozzávetőlegesen 46 millió forintba fog kerülni.

A lényeg, hogy "környezettudatosak" Zuglóban. Fotó: Pixabay

Egyedül a CivilZugló képviselője, Várnai László tette fel azt a kérdést, hogy eddig hogyan működtek a dolgok, és sérelmezte azt is, hogy a NÉBIH minősítő vizsgálatának eredményét egy képviselő sem láthatta, így azt sem tudják, hogy mikor és milyen büntetés várható abban az esetben, ha nem járnak el azonnal a miniszteri rendelet szerint. A kérdés jogos, hiszen már 12 éve nem aszerint járnak el. „Az nem lehet magyarázat, hogy ha eddig így működött, akkor működjön még most is így, mert mi van, ha nem működik” – indokolta meg Tóth Józsefné intézményvezető, hogy miért kell azonnal, kutyafuttában, a következő másfél évre feltankolnia az önkormányzatnak környezetszennyező, eldobható műanyag dobozokból. „A NÉBIH-hel nem lehet packázni” – jelentette ki, 12 év packázás után...

Még a baloldal is kritizálja a tervet: Rózsa András, a Momentum képviselője, aki október végén még alpolgármesterként is dolgozott, azóta azonban már lemondott, szomorúságát fejezte ki amiatt, hogy Zuglóban a környezetvédelem mindig a legutolsó helyre kerül...