Kiforgatták a pénzéből Gábor atyát: még mindig nem tudja, mikor költözhet be a tanyasi házába

Még mindig nagy bajban van Bodnár Gábor atya, szüksége van anyagi támogatásra. Korábban a Bors számolt be róla, hogy a lelkészt a közvetett szomszédai vágták át: a bizalmába férkőzve elvették a pénzét, azt ígérve neki, hogy felújítják a telken lévő vályogházat. A fürdőszoba és a tető renoválása elkészült, majd váratlanul önkényesen véget vetettek a munkának, egyszer pedig meg is fenyegették az atyát. A férfi ezután döntött úgy, hogy az interneten kér segítséget.

Újra elindult a vályogház felújítása / Fotó: Bodnár Gábor

Az atya megtette a feljelentést

„Pont ma mérték fel a rendőrök, hogy mi készült el a 12 millió 800 ezer forintból, és mi van még hátra. Ők is azt mondták, hogy itt bizony ennyi pénzt nem költöttek el. A helyi jegyző pedig szociális étkeztetéssel akart segíteni, de mivel nincs még egyelőre bejelentett lakcímem itt, erre még várni kell” – kezdte a Metropolnak az 54 éves férfi, beszámolva arról, mi történt, amióta először nyilatkozott.

A segélykiáltására többen is írtak neki, és kisebb-nagyobb összeggel támogatták. „Eddig nagyjából 1 millió forintot küldtek. Az egyik régi ismerősöm először 200, majd 700 ezer forintot is átutalt, de mások is sokat segítettek” – részletezte. Az anyagi támogatásnak hála, már a két szoba ablakait is meg tudta venni. Mint azt megírta a Bors, az atyát a 980 ezer forintos ablakrendeléssel is átverték.

Lakókocsiban húzzák meg magukat az édesanyjával (Olvasói fotó)

Ezermesternek kell lennie

Gábor atyának nagyjából négymillió forintra van szüksége, hogy végre birtokba vegye a gyerekkori álomotthonát, és édesanyja a fagyos éjszakák helyett újra melegben aludhasson, a hideg elleni küzdelemben pedig ezermesternek kell lennie.

Egyre hidegebbek az éjszakák, tegnap még a vízvezeték is megfagyott, magamnak kellett megjavítsam

– árulta el Gábor atya, aki egy infrapanellel és egy hősugárzóval küzd a hideg ellen.

Elindult a munka

Az atya azt mondja, négy napja újra elindult a vályogházban a munka, szinte éjt-nappallá téve dolgoznak.

„Egy vállalkozó ismerősöm felajánlotta, hogy az alkalmazottjával folytatják a felújítást, segítségként a bérüket is elengedték. Fejér vármegyéből jönnek” – meséli reményteli hangon, ám tudja, még sok munka áll előttük.

„Reméltem, hogy karácsonyra már beköltözhetünk édesanyámmal, de a vállalkozó szerint ez még nem biztos” – húzta alá, hozzátéve: a ház körüli teleknek legalább a felét körbe kellene keríteni a nagyobb biztonság kedvéért és stabilizálni kell a házat. „Az egyik munkás segítőm épp most ment el Ytong tégláért. Erősíti az előtér falát” – zárta szavait.