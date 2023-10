Lehull a lepel: Ilyen idő vár ránk idén karácsonykor!

Őseinknek még nem volt lehetősége arra, hogy egy kényelmes, meleg szobában olvassák el az időjárás előrejelzést az internetről. Mivel az időjárás nagyban befolyásolta az gazdálkodást és az állattartást, kénytelenek voltak a saját megfigyeléseikre támaszkodni.

Már javában zajlik az őszi betakarítás. Fotó: Pexels.com

A népi kalendárium október hónapot Mindszent havának hívja, bár Mindenszentek ünnepe csak a következő hónap első napjára esik. Október hónapban igen sok a teendő. Ekkor van itt az őszi vetés ideje a földeken és a szüret, szüreti mulatságok időszaka is erre a hónapra tehető.

Több helyen ezen a napon kezdődik meg a szüret. Fotó: Pexels.com

Orsolya napjára is jut bőven feladat, hiszen a szüreti munkálatok mellett a káposzta betakarításának időszaka is elkezdődik. Az asszonyok úgy tartották, ha nem szedik le ezen a napon a káposztát, a későbbi rossz idő miatt az kirepedezhet. Ám Orsolya napja nem csak az őszi betakarításról szól, híres arról is, hogy ezen a napon szinte teljes pontossággal meghatározható a karácsonyi ünnepek időjárása. A több évtizedes népi időjárás megfigyelés szerint ugyanis október 21-e Orsolya napja adja a legpontosabb előrejelzést a közelgő tél időjárásról.

Egy forró ital bármikor jól esik az ünnepeke idején. Fotó: Pexels.com

Úgy fest, idén sem teljesül a sok éves álom, hiszen a népi jóslás nem sok jóval kecsegtet. A népi időjóslás szerint latyakos karácsonyra számíthatunk, hiszen az időjóslás úgy szól, hogy olyan lesz az idő karácsonykor, amilyen idő Orsolya napján van.

Egy biztos. Bármilyen is lesz a karácsony, a hideg téli estéken mindig jól fog esni az otthon melege, a fenyő és a mézeskalács ünnepi illata, egy forró ital kíséretében és bízzunk benne, hogy egy kis szerencsével idén mégis fehér paplanba öltözik az ünnep.