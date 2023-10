Totális csőd a közösségi költségvetésből létesült kispesti közvécé, 6 milliót dobtak ki az ablakon

A 2018-as kispesti közösségi költségvetés egyik nyertes ötlete volt, hogy a Kossuth téri bezárt jegypénztár épületében közvécé létesüljön. A baloldali Gajda Péter vezette önkormányzat 6 millió forintot különített el a projektre, ami egyes szemtanúk szerint meg is valósult. De sokan nem jutottak el a kerületiek által megálmodott közvécébe, az ugyanis csak ideig-óráig működött.

Hívogató a napsütötte ajtó, de nem lehet rajta bejutni Fotó: Metropol

Pedig nem véletlenül erre szavaztak a legtöbben annak idején, a Kossuth tér talán a kerület legforgalmasabb tere, ami rengeteg üzletnek ad otthont, sőt itt van a piac is, rengeteg busz, és az 50-es villamos is érinti, tehát tízezrek haladnak át rajta egy-egy nap. Sokaknak jól jönne, ha el tudnának menni illemhelyre, fizetnének is érte szívesen, de nincs rá lehetőségük.

Rengetegen haladnak át ezen a téren Fotó: Metropol

„Ezer éve itt van, hogy közvécé, de soha nincsen nyitva. Nincs nyitva évek óta. Nem is értem az egészet” – mondta a Metropolnak Márti, aki szerint szükség lenne erre a központi helyen lévő illemhelyre. Mert bár a nem túl messze lévő piacon van mosdó, a legtöbben nem akarnának emiatt begyalogolni a vásártérre.

„Mondjuk a piacon van nyilvános vécé, de az elég messze van. Ez mégis központi helyen van, és jó lenne, ha nyitva lenne” – mondja Márti. Béla szerint is használnák az emberek a kulcsra zárt ajtók mögötti közvécét. „Szükség lenne rá, persze, legalább valamilyen formában az emberek el tudnák végezni a dolgukat, de nincs rá lehetőség, ez van!” – mondja.

Hétvégén is zárva volt Fotó: Metropol

Hogy a milliókból létesített Kossuth téri közvécé kinyit-e valaha, azt senki nem tudja. De hogy igény lenne rá, az biztos! És az is biztos, hogy a kerület baloldali vezetése 6 millió forintot kidobott az ablakon.

Az ügyben múlt szerdán megkerestük a kispesti önkormányzatot, de azóta nem reagáltak lapunknak.