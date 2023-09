Meggyalázta a cigány muzsikus családokat Pikó András – A zenészek egy közvécé miatt tüntettek

"Mi, zenészek, amikor a világot jártuk, megtettünk mindent, hogy Magyarországnak és a cigányságnak elismerést szerezzünk. Azt hiszem, ez eredményes is volt, illetve az, mind a mai napig. És akkor tényleg ezt érdemeljük?"–tette fel a kérdést Fehér István hegedűművész a Muzsikus Cigányok Parkjában, ahol azért gyűltek össze a híres muzsikusok, hogy felhívják a Pikó András baloldali polgármester által vezetett önkormányzat figyelmét arra, hogy meggyalázták a zenész családokat. Mint mondták, ez nemcsak az ő ügyük, hanem a környéken élőké is. Hiszen az emlékpark közvetlen szomszédságába kihelyezett vécéből napi szinten folyik az emberi vizelet és ürülék, de nyáron voltak olyanok is, akik életvitelszerűen használták azt.

Fehér István zenész szerint nem érdemlik ezt a bánásmódot a világhírű cigány muzsikus családok Fotó: Ványi Ákos

Ami itt történik, az gyalázat. Akkor, amikor a zenésztársam azt látja, hogy a nagypapája vagy az édesapja vagy a nagybátyja emlékműve mellett emberi vizelet és az ürülék folyik, akkor az tragikus! Ha bárki idejött nyáron, azt látta a nyitott ajtónál, hogy emberek életvitelszerűen is beköltöztek vagy éppen végzik a dolgukat kint vagy bent. Fel vagyunk háborodva, mert a mostani baloldali kerületvezetés az értékeket semmibe véve megalázta családjainkat! Mi a szoborcsoport érdekében gyűltünk össze, én személyesen ismertem ezeket az embereket, akiknek itt emléket állítottak. Ha szerettük volna, ide hozhattuk volna a 100 Tagú Cigányzenekart vagy Budapest összes zenészét, de ez nemcsak a cigány zenészek problémája, hanem az egész kerületé. Azért éppen a 100 Tagú Cigányzenekart említem, mert ez a világ egyetlen egy olyan zenekara, ahol 100 profi zenész tud egyszerre felmenni a színpadra, és annak öt vagy hat alapító tagjának ezeken az oszlopokon állítottak emléket

–mondta Fehér István. A hegedűművész hozzátette: "Ez nemcsak a romák, a mi és a környékbeliek ügye, hanem kerületi jelenség is. Ugyanez látható a Bacsó Béla utcában egy gyorsétterem mellett, de a villamosmegállóban, a Teleki téri piaccal szemben is. Ez nem hajléktalankérdés és nem a hajléktalanprobléma kezelését kívánja bírálni, hanem a csöveshelyzetet. Az gondolom, hogy egy polgármesternek a legfontosabb dolga, hogy a kerületben élők, minden egyes kérését próbálja megoldani. Az nem megoldás, hogy az utcára hozza a szennyet és a nyolcadik kerület szépen lassan egy csöveskerületté válik, ami az itt lakók ingatlanjainak az árát is kedvezőtlenül befolyásolja. Így esélyük sincs arra, hogy elköltözhessenek. Mert azt, amit az előző városvezetés nagy nehezen 30 év után felépített és megújított –ilyen a Teleki tér, amely Kocsis Máté vezetése alatt szépült meg, és ugyanezt mondhatjuk el az összes többi térről vagy a piacról–, a mostani vezetés lerombolja".

Eredetileg nyolc híres cigány származású muzsikus domborművét helyezték el 2013-ban (Kocsis Máté fideszes polgármester vezetése alatt) a Baross és a Szigony utca sarkánál, a számuk 2017-re tizenkettőre bővült. A mementókon Járóka Sándor (1922–1984), ifj. Járóka Sándor (1953–2007), Bobe Gáspár Ernő (1924–1993), Berki László (1941–1997), Pertis Jenő (1903–1971), Lakatos Sándor (1924–1994), Kozák Gábor József (1910–1978), Cziffra György (1921–1994), id. Kathy-Horváth Lajos (1924–1980), Berki Béla (1948–2013), Boros Lajos (1925–2014) és Buffó Rigó Sándor (1949–2014) portréja látható. Mellette pedig a mobilvécé. Tényleg itt van jó helyen?!

A koronavírusban meghalt józsefvárosiak emlékére készült emléktábla is kiverte a biztosítékot

A baloldali önkormányzat megemlékezett a covidban elhunyt kerületiekről a Muzsikus Cigányok Parkja mellett. Pikó Andrásék azonban szokatlan helyszínt választottak az emléktáblának, ugyanis egy fa tövéhez helyezték az áldozatokra emlékeztető alkotást.

Megdöbbentő helyszín ez a koronavírus áldozatainak emlékállítására Fotó: Vanyi Akos

Az emlékműveinktől másfél méterre lévő borzalomra is szeretnénk rámutatni. A 2020-ban Józsefvárosban elhunytak emlékére készült emléktáblát egy olyan helyre rakták, ahová az emberek a kutyákat hozzák vizelni. Ez is felháborító és elmond mindent!

–mutatott rá Fehér István.

Buffó Rigó Dávid szerint középső Józsefvárosban nem biztonságos már a nőknek egyedül sétálniuk az utcákon Fotó: Ványi Ákos

Több tiszteletet Pikó Andrástól!

"Több tiszteletet szeretnénk kérni az önkormányzattól"– ezt már Buffó Rigó Dávid mondta a Metropolnak.

Én a kerület többi lakójának érdekében is felemelem most a hangom, napi szinten tesznek panaszt, főleg a rossz közbiztonság miatt. Már a kapualjból sem mernek kilépni az utcára. A józsefvárosiak több figyelmet és tiszteletet érdemelnek annál, mint amit ma kapnak a kerület vezetésétől

–hangsúlyozta a hegedűművész.

Weisz Gábor Miklós arról beszélt, hogy a közvécé a környékre vonzza a drogosokat, a prostikat és a csöveseket, ezáltal a közbiztonság sokat romlott Fotó: Ványi Ákos

A környékbeliek is panaszkodnak a közvécé miatt

A mobil WC megkeseríti az itt lakók mindennapjait, főleg nyáron, amikor a nap megsüti a környékét és mindent eláraszt a vizeletbűz.

"A környék teljesen élhetetlen lett, nyáron a lakók nem tudnak ablakot nyitni a bűz miatt, ami a közvécé nem rendeltetésszerű használatából fakad. A drogosokon, a prostikon és csövezőkön kívül, senki nem használja itt ezt a WC-t, amely kifejezetten idevonzza ezeket a személyeket. De nemcsak ez a baj, a lépcsőházakba is bejönnek, oda piszkítanak, drogszemetet vagy üres üvegeket hagynak maguk után, ordítoznak és a lakókat vegzálják. Van olyan háztömb, ahol már a tulajdonosok a kapucsengőt is kikapcsoltatták, mert állandóan felcsengettek éjjelenként a bódult emberek. Teljes megoldást azonban ez sem nyújt, ezért eddig négy épületben szereltettünk fel biztonsági zárat, és további hatban tesszük ugyanezt. Ezek óriási költséget jelentenek a lakástulajdonosoknak, és ezt mind a lift felújításán vagy a takarításon kell megspórolni"- foglalta össze a környékbeliek problémáit Weisz Gábor Miklós a Józsefvárosi VIII/6 Lakásfenntartó Szövetkezet igazgatóságának elnöke.