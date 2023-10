Rémház az Üllői úton: „Úgy tűnik, itt maradunk, míg ránk dől az épület!” – videó

„Minden napunk félelemben telik, rettegünk, hogy mikor szakad ránk a plafon” – mondta Eszter, aki 50 éve bérlő az Üllői út 87. számban található önkormányzati házban. Mint fogalmazott: „szégyen, ahogyan ezt a gyönyörű házat hagyták tönkremenni, Baranyi Krisztina polgármester például az elmúlt négy év alatt egyszer sem járt itt”.

A műszakilag ramaty, minimum balesetveszélyes épületben idősek laknak többnyire – Fotó: Metropol

Kiszakadt kapu, a tetőt is csak a lélek tartja, kibomlott házfal, hiányzó téglák és kitámasztott pinceablak, ökölnyi résekkel...

Az épületben tanoda is található, a gyerekek itt járkálnak nap mint nap – Fotó: Máté Krisztián

A ránézésre is balesetveszélyes Üllői út 87.-ben a víz a legnagyobb ellenség. Ha esik az eső, akkor az eresz helyett a ház falán folyik le, a körfolyosón hömpölyög, és a bejárati ajtók résein bezúdul a lakásokba. Az eresz és a tető között ugyanis óriási lyuk tátong. A lakások belül is rendszeresen durván átáznak, a felújításoknak sincs túl sok értelme – tudtuk meg a 80 éves hölgytől, aki elmondta: kevesen laknak az egyszintes épületben, közülük is sok a beteg, idős ember.

Eszter elmondása szerint Baranyi Krisztina polgármester még sosem járt az épületben négy év alatt – Fotó: Metropol

A nyáron kaptunk a ferencvárosi önkormányzattól egy levelet, amelyben pénzt ajánlottak a lakásért, tehát kifizettek volna bennünket. De olyan alacsony összeget akartak adni, amiből nem tudunk elköltözni, nemhogy még lakást vásárolni máshol. Így maradunk itt, úgy tűnik addig, amíg ránk dől az épület. Most végre a tetőt is megcsinálják, így legalább onnan nem ázunk majd be. De kérdem én, minek újítják fel a tetőt és dúcolják fel a pincét, minek költenek rá egy fillért is ebben a formában? Mi értelme van a toldozgatás-foltozgatásnak? Miért hagynak bennünket így itt élni, és miért nem állnak velünk szóba? Cserelakást szeretnénk, de arról nem szól a fáma, pedig én is fizetem rendszeresen a bérleti díjat, 20 ezer forintnál is többet havonta

– panaszolta a Metropolnak Eszter.

A tető pillérét már korábban megtámasztották, mára azonban elrohadt, a vakolat is kilazult körülötte, bármikor leszakadhat – Fotó: Metropol

Az Üllői úti bérlő elmondta azt is, hogy a földszinten az egyik lakó cserelakásba költözhetett, mert életveszélyessé nyilvánították a lakását. Vélhetően a padlója miatt, ami a pince fölött van, és amit most dúcolnak alá. A hölgy szerint nagy szerencséje volt az illetőnek, hiszen bármikor beszakadhatott volna a lakása a pincébe, de az utolsó pillanatban megúszta, és új lakást is kapott. Szerinte némileg igazságtalan, ahogyan az önkormányzat kezeli a helyzetet, hiszen a többiek lakása is alkalmatlan a lakhatásra. Eszter szomszédjának szintén csak hajszálon múlt a baleset. Éppen hogy nem a fejére esett egy angyaldísz a homlokzatról, amikor az erkélyén cigizett...

Kisgyerekes család is lakik a házban, amelynek udvarán bármikor kidőlhet a fa Eszter szerint Fotó: Máté Krisztián

Mint emlékezetes, a Metropol korábban már járt a két szomszédos épületben is, az Üllői 83.-ban a bérlők hasonló problémákra panaszkodtak. Ott az udvar beszakadásától tartanak, ráadásul a pince tele van patkánnyal, a kaput az önkormányzat nem csináltatja meg, mondván: nincs rá pénz. Sötétben a bérlők már rég nem használják a kapucsengőt, mert esténként hemzsegnek rajta a csótányok...

Baranyi Krisztina nem foglalkozik a bérlőkkel

Az Üllői úton nem ez az egyetlen bérház, ahol botrányos állapotok között hagyják élni a bérlőket, akik „alatt” rohad szét a már életveszélyes műemlék épület. A 85. szám lakóinak elképesztő kálváriája hasonló, annyi különbséggel, hogy ott legutóbb a körfolyosó is leszakadt. A lakók évek óta várják a beígért cserét, de a baloldali polgármester – ellentétben fideszes elődjével – csak pénzt ajánlott nekik, valamivel többet, mint 200 ezer forint/négyzetméterárat ahhoz, hogy továbbköltözzenek. Ezzel a nevetségesen kevés összeggel azonban nem mennek semmire. Így maradnak, és az otthon töltött időt félelemmel töltik, hogy épp mi szakad le alattuk vagy felettük... Miután Baranyi Krisztina polgármester az ő problémáikat sem akarja meghallani, a Metropolon keresztül üzentek neki:

„Egyszer idejöhetne Baranyi Krisztina polgármester, hogy lássa, milyen körülmények közé kényszerítenek bennünket” – üzenték az önkormányzati ház életveszélyes állapotok között élő bérlői.

Az Üllői út 85.-ben így néz ki egy lakás. Itt kisgyerek is él, a fóliák a doh és a víz miatt kellenek – Fotó: Metropol

A Drégely utca több bérháza is életveszélyes volt

A Drégely utcai lakók tragikus ügye is katasztrofális. Mint ahogyan korábban írtuk, hiába hárították el a veszélyt és dúcolták alá a lépcsőházat például a Drégely utca 12.-ben, a helyi lakosoknak továbbra is középkori körülmények között kell nap mint nap élniük. A társasházban több mint 50 ember él, kinti közös vécét használnak, ráadásul patkányok mászkálnak az otthonukban, penészedik a lakásuk, a vakolat is omlik. Az ügy pikantériája, hogy Baranyi Krisztina korábban arra szólított fel mindenkit, hogy ne riogassák az embereket, mivel a Drégely utca 10–12. szám alatti társasházak teljesen biztonságosak. A 9Tv YouTube-felületén azonban máig elérhető videó tanúsága szerint a politikus három éve viszont még teljesen mást gondolt ezekről az épületekről. A 2020-as felvétel alapján a polgármester akkor egész pontosan azt mondta, hogy a Vágóhíd utca 10. és a Drégely utca 10–12. szám alatti házakat le kell bontani, mivel azok életveszélyesekké váltak.

A bontások a Vágóhíd utca 10-zel kezdődnek, azt fogjuk legelőször lebontani. A rangsorok úgy álltak össze, hogy a kerület legrosszabb műszaki állapotában lévő házait vettük legelőre, ahol már életveszélyes lakni

– nyilatkozta korábban Baranyi Krisztina, a kerület polgármestere a 9Tv-nek.

A Gát utcában az egyik lakónak 20 centin múlt az élete

A lépcsőt csak a Szentlélek tartja egyben – Fotó: BS

A Gát utca 25.-ben is háborognak a lakók a rossz és veszélyes körülmények miatt; omlik a vakolat, instabil a lépcső, repedeznek és beáznak a lakások. Az omladozó falak között kapott helyet a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága is. Ez az egész egy romhalmaz – mondta korábban a Metropolnak Margit, aki családjával, köztük 14 éves unokájával lakik az önkormányzati lakásban.

Mi, lakók akartunk menni az önkormányzathoz, de mindenki szabadságon van. Nem foglalkoznak velünk, megvárják, míg valami történik; ne adja isten. Amikor állványoztak, majdnem a fejemre esett a vakolat, húsz centin múlt az életem, 160-ra felment a vérnyomásom. Bármikor leeshet egy újabb darab, és senkit nem érdekel.

