Jobb, ha te is felkészülsz: nem kímél minket az időjárás

A szerdai nap folyamán dél, délkelet felől megnövekedett a gomolyfelhőzet. Elszórtan előfordult zápor, zivatar, ami még párásabbá tette az amúgy is meleg levegőt. Ennélfogva a hőérzetünk sokkal melegebb, mint amennyire a levegő hőmérséklete alapján éreznünk kéne. A hét további részében sem könnyebbülhetünk meg. Mutatjuk, meddig tart a kánikula!

Pokoli hőség lesz a következő időszakban Fotó: Balogh Zoltán

Csütörtökön országszerte sok napsütés várható, néhol gomolyfelhőkkel. Főleg hajnalban és a délutáni óráktól valószínű zápor, zivatar. Az északkeleti szél néha megélénkül majd. Ezek hatására sem csökken jelentős mértékben a hőmérséklet. A délután folyamán 29-34 Celsius-fok lesz.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdára csaknem az ország egészére, valamint csütörtökre az ország keleti felére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható zivatarok miatt, amelyeknél elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, de emellett esetenként a szél is megerősödhet és jégeső is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű, úgyhogy elég takarónak egy lepedő.

Tovább folytatódik az elmúlt napok kánikulája pénteken. Napsütéses időnk lesz, csak délután növekedhet meg a gomolyfelhőzet. Emellett zápor, zivatar is előfordul majd, ami néhol felfrissíti a levegőt, néhol még párásabbá teszi. Az egész országban 30-35 Celsius-fokos maximumok várhatók, vagyis visszatér a júliusi kánikula.

Az ünnepi hétvégén, szombaton és vasárnap is igazi strandidőre van kilátás. Sok napsütés várható, csapadékra nagyon kicsi az esély. Délutánonként, azaz szombaton és vasárnap délután is 30-35 Celsius-fok várható – írja a Köpönyeg.

Így készülj fel a következő napok kánikulájára!

A több napon át tartó hőség, mely tartósan meghaladja majd a 30 Celsius-fokot és elérheti vagy meghaladhatja a 35 Celsius-fokot is, indokolhatja a hőségriadót. A napi folyadékbevitel mellett arra is ügyelj, hogy inkább könnyebb ételeket fogyassz, illetve kerüld a tartós napot. A magas UV-sugárzás miatt, ha egyhuzamban 30-60 percet töltesz a napon, könnyen leéghetsz. Ha nem használsz valamilyen napvédő krémet vagy naptejet, akkor ez abban az esetben is előfordulhat, ha nem vagy kifejezetten érzékeny a nap sugaraira. A bőröd hidratálása mellett a szemed is óvd, a szabadban mindenképp viselj napszemüveget, lehetőség szerint olyat, ami az UVA és az UVB sugarakat is megszűri.

A szerdaihoz hasonlóan a csütörtöki nap folyamán a parlagfű, a csalánfélék és az alternaria nevű gomba magas koncentrációja okoz majd problémát. Az útifű, a kenderfélék, az üröm közepes koncentrációban lesz jelen a légkörben. A pázsitfűfélék, a ciprusfélék, a tiszafafélék, a fenyőfélék, a lórom, a disznóparéjfélék és a libatopfélék alacsony koncentrációban fordulnak elő. Az allergiások ezek hatásaitól szenvedhetnek majd, mellyel jobb, ha előre számolnak. Esetükben érdemes a koronavírus idején használt maszkok viselése, azok ugyanis megfelelően megszűrik a levegőben található polleneket, ezzel enyhítve az allergiások tüneteit.

Ez a forró, időnként záporokkal és zivatarokkal tarkított időjárás nemcsak a héten, hanem a jövő hét első felében is kitart majd. Az előrejelzések szerint egészen augusztus 25-én péntekig marad a 30 fok körüli kánikula. A hőmérséklet többször is elérheti majd a 35 fokot. Akik szeretnék kiélvezni a nyár utolsó napjait, mindenképpen valamilyen szabadtéri programot válasszanak, és ez vonatkozik az augusztus 20-i ünnepségekre is.