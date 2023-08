Fontos figyelmeztetést küld a Google, mindenképp oda kell rá figyelni

Sokak által régóta várt fejlesztést fejezett be és tett közzé a Google, a szolgáltatással pedig a keresőóriás reményei szerint vissza lehet majd szorítani a csalások, visszaélések számát. Sajnos egyre többször, egyre több helyen élnek vissza a kiberbűnözők az emberek bizalmával és a könnyen feltörhető rendszerekkel, és egyre többek személyes adata kerül ki a világhálóra, mellyel aztán újabb és újabb bűnöket követhetnek el. Nos, ezt próbálja megakadályozni a Google.

Könnyen törölhetjük a telefonszámukat vagy a mailcímünket a keresési eredmények közül, így nehezítve meg a hackerek és csalók dolgát Fotó: Pixabay

A fejlesztés segítségével, ha megadjuk a Google-nek a személyes adatainkat (lakcímünket, telefonszámunkat és e-mail címünket), az nem csak átfogó keresést végez a világhálón, hogy valahol fellelhetőek-e ezek az adatok, de azonnal kérvényezhetjük azok eltávolítását is a keresési eredmények közül. Sőt, ha ezek az adatok később kerülnének fel az internetre, arról azonnal értesítést kapunk, így igencsak fontos, hogy ezeket a felugró Google-üzeneteket ne hagyjuk figyelmen kívül. Meg kell azonban jegyezni, hogy a nevezett adatokat a Google csak a keresési eredmények közül távolítja el, az adott honlapról nem, illetve bizonyos esetekben (például, ha közoktatási intézmény weboldalán vagy kormányzati honlapon van fenn az információ) nem lehet az eltávolítást kérvényezni – számolt be az újításról a The Verge.

A fejlesztést első körben csak angol nyelven és csak az Egyesült Államokban tették elérhetővé, ám várhatóan később világszerte bevezetik.