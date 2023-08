Budapest a gyomok fővárosa, köszönjük, Karácsony Gergely!

A külföldi vendégek, akik repülővel érkeznek a Sziget Fesztiválra, az atlétikai világbajnokságra vagy az augusztus 20-i ünnepségekre, már Ferihegyről a város felé haladva szembesülnek azzal, hogy Budapest a gyomok fővárosa. De beljebb érve a városba ugyanezt tapasztalhatják.

Munkatársaink Ferihegyről indulva a külföldi vendégek szemével nézték a várost, és azt tapasztalták, hogy gyom, gyom és gyom mindenütt! Hol méteres, hol embermagasságú gaztengert találtunk, és nemcsak a gyorsforgalmi út mentén, de az Üllői úton, a Corvin köznél, a Nagykörúton, a Margit hídon, sőt a város szívében is, például a Mammut előtt. Elárasztotta a gyom a fővárost, ezzel fogadja vendégeit Budapest!

Karácsony Gergely csődközelbe kormányozta Budapestet és nem törődik azzal, hogy mit gondolnak rólunk azok a külföldiek, akik a Sziget Fesztiválra, az atlétikai világbajnokságra vagy az augusztus 20-i ünnepségekre érkeznek. Helyettese, Tüttő Kata azt javasolta, hogy „el kell venni a közlekedésből, a közvilágításból, a kaszálásból”. Úgy tűnik, már meg is tették. Hát így kell kinéznie egy európai fővárosnak?

Munkatársaink hol méteres, hol embermagasságú gyomot találtak olyan főútvonalakon is, mint a Nagykörút, az Üllői út, a Margit híd vagy a Mammut előtti tér. Pedig nemcsak a külföldiek, a városlakók számára is fontos volna, hogy ne egy gyomtenger legyen Budapest. Itt vagyunk az allergiaszezon kellős közepén, a gyom pedig ontja a polleneket, amikre nagyon sokan érzékenyek. Mint arról lapunk többször beszámolt, az állatorvosoknál megnőtt a forgalom, sorra viszik be a gazdik a toklász miatt szenvedő kutyákat, macskákat. Emellett az elhanyagolt területeken megtelepednek a fertőzést közvetítő kullancsok. A gyomos területek „vonzzák” a szemetet, a méteres gyomok között eldobált csikkek, papírzacskók, üdítős- és sörösdobozok bújnak meg, ami tovább növeli az érzést: a főváros gazdátlan, piszkos és gyomos. Ráadásul az elszáradó gyomtenger tűzveszélyes is. Ezt érdemlik a budapestiek?

Annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a problémára, a Metropol fotópályázatot hirdet Budapest a gyomok fővárosa! címmel.

