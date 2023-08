Tele a főváros külföldi fiatalokkal, ez a véleményük a magyarokról

A világ érdeklődésének középpontjában lesz Budapest a következő két hétben: először a Sziget Fesztivál, utána pedig az atlétikai világbajnokság vonzza a külföldi turistákat. Nem mindegy, milyen képet mutatunk magunkról a világnak, hiszen az idegenforgalom az egyik húzóágazat. Budapest parkjait, tereit ellepték a külföldi fiatalok, őket kérdeztük: mit tudnak Magyarországról?

A fiatalok nem csak a Szigetre, Budapestre is kíváncsiak

A Deák téren folyamatosan kerülgetni kell a bőröndökkel érkező, bulizni vágyó fiatalokat, akik két helyen állnak be a sorba: Sziget-jegyekért és kürtöskalácsért. Van, aki már alapozott, kissé spicces, mások alkohol nélkül is jókedvűek: nevetgélnek, hangosan beszélgetnek különböző nyelveken, bábeli a zűrzavar. Magyar szót csak elvétve hallunk. A közeli éttermekből is bábeli hangzavar árad, az utazásban, bulizásban megéhezett fiatalok várják az ebédet. Egy amerikai csapat éppen a magyar konyhát teszteli, azt mondják, elégedettek a kiszolgálással és az itteni ízvilággal is.

Budapest egy fantasztikus város, tele pezsgéssel, az idei lesz életünk bulija!

– mondja egyikük vidáman. A kürtöskalácsra, mint hagyományos magyar ínyencségre sokan kíváncsiak.

Egy fiatal ír csapat most jár Budapesten először. Nem számítottak arra, hogy ennyi fiatallal fognak találkozni a belvárosban. Amikor a magyar konyháról kérdezzük őket, csak ennyit válaszolnak:

Legjobb a gulyásleves! - jelentette ki az ír fiatal

Amióta itt vagyunk, azóta csak gulyáslevest eszünk, semmi mást! Életünkben nem ettünk még olyan finomat, mint az a leves…

Egy tolószékes izraeli srác büszkén meséli, hogy ez lesz a hetedik „szigetelése”:

Hétfőn érkeztem a barátaimmal, nagyon szeretem ezt az országot. Ők most vannak itt először, nekem ez a hetedik alkalmam. Mindig, amikor itt vagyok, elámulok azon, mennyi szeretet és szabadság jellemzi ezt a rendezvényt és a várost, nagyon örülök, hogy itt lehetünk!

A jókedvű izraeli triót nem tartották vissza a nehézségek

Sokan járnak nálunk először, és még csak most érkeztek, ezért csak az első benyomásaikról beszélnek. A legtöbben dicsérik a várost, és nagy reményekkel vágnak neki a Sziget egyhetes bulijának, de azért kritikát is kaptunk:

Befelé jöhet a reptérről feltűnt, milyen sok gaz nő az út szélén, és úgy látszik, ezeket nem nyírják, ami csak azért aggaszt, mert allergiás vagyok a gyomnövényekre. Remélem, a Szigeten nem lesz ennyi gyom!

– mondta egy francia lány, és orrot fújt.