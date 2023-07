Készül a nagy budapesti toklásztérkép, nagy bajban vannak a kutyatartók!

Felhívást tett közzé a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület, miután csak június hónapban 70 olyan toklász miatt történt baleset futott be hozzájuk, ami állatorvosnál végződött. Az egyesület nekiállt egy budapesti toklásztérkép elkészítésének, most ehhez kérik a fővárosiak segítségét. „Toklász Budapest 2023! Az elmúlt pár héten többen jeleztétek a toklásszal kapcsolatos panaszaitokat felénk. Csak június hónapban több mint 70 állatorvosnál végződő eset futott be hozzánk. Szeretnénk pontosabb képet kapni a helyszínek kapcsán. Kérünk titeket, hogy az alábbi űrlap kitöltésével segítsétek a toklásztérképünk felállítását!” – írja a ZöldEb felhívásában.

Készül a nagy budapesti toklásztérkép! Fotó: Metropol

Érdemes kitölteni, hogy elkészülhessen a budapesti toklásztérkép

A budapesti toklásztérkép híre futótűzként terjed a budapesti kutyatartók között, akik arra biztatnak, hogy minél többen töltsék ki az űrlapot. Többek szerint azonban felesleges a térkép, mert egész Budapestet toklász borítja. „Űrlap? Minek? Mindenhol van toklász, akármerre megyünk” – írta az egyik tehetetlen kutyatartó, másik pedig arra panaszkodtak, hogy ahol le is vágják a füvet, nem szedik össze, a kiszáradt fűből pedig még jobban kihullik a toklász.

Nagyon veszélyes a toklász. Fotó: Internet

„Gazdagréti kutyafuttató. Ha nagy sokára le is nyírják a füvet, nem szedik össze! Így non stop biztosított a toklász ellátás” – írta egy másik kutyatartó.

Ferencvárosban már a kutyatartók gereblyéznek

Több ferencvárosi kutyatartó is felkereste a Metropolt, akik arról számoltak be, hogy összefogtak a kilencedik kerületi kutyások is és maguk gereblyézték össze az önkormányzati cég által lekaszált füvet. Mint kiderült, a közparkok fenntartásával foglalkozó FESZOFE nem rendelkezik fűgyűjtős traktorral, így például a Haller parkban otthagyták a füvet kaszálás után, így maradt a veszélyes toklász is, ami a fűnyírás után még a járdákat is ellepte. Ekkor vették a lakók maguk kézbe az ügyet, és 20 zsák toklászos füvet gyűjtöttek össze.

„Kénytelenek lesznek elismerni, hogy hibáztak”

Ezért most a ferencvárosiak is a tettek mezejére léptek, ők arra biztatják a kutyatartókat, hogy a ferencvárosi önkormányzat oldalán tegyenek bejelentést a toklászhelyzet miatt. „Ahogy sokan láthattátok, a Feszofe munkatársai arcátlan módon próbálják lerázni a felelősségüket a kerületi közterületek tarthatatlan toklászhelyzete miatt! A kedves képviselők pedig érdekes módon nem reagáltak egyik bejegyzésre sem, mert most tényleg tenni is kellene valamit... A látványos összefogáson kívül tehetünk még valamit: minden létező fórumon jelezni kell az illetékeseknek a kialakult helyzetet. Kérlek, tegyetek minél többen bejelentést arról, hogy mit láttok a parkokban, utak mentén!

Minél többen írjuk le, annál inkább kénytelenek lesznek elismerni, hogy hibáztak, és kénytelen lesznek rendbe rakni a kerület parkjait!

Fogjunk össze az online térben is!” – szól a kilencedik kerületi kutyások felhívása.