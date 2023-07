V. Naszályi Márta illegális hulladéklerakót üzemeltetne?

Teljes szervezetlenség és káosz, leginkább így lehetne jellemezni V. Naszályi Mártáék legújabb elképzelését, azzal az illegális hulladéklerakóval kapcsolatban, amit az I. kerületi polgármester a Toldy Ferenc utcában szeretne felhúzni.

A lakosok ihatják meg a levét a baloldali városvezetés legújabb tervének – Fotó: MTI/Kovács Attila

A helyi Fidesz szerint az ügy kiemelten fontos a város üzemeltetésében, ezért központi kérdés, hogy az emberek rendezett körülmények között tölthessék mindennapjaikat. Mint írták, rengeteg panasz érkezett hozzájuk az utóbbi időben, ám V. Naszályi Mártáék csak hitegetéssel válaszolnak azokra az egyre komolyabb problémákra, amelyek megkeserítik a kerületben élők mindennapjait. Az egyik legfontosabb probléma a hulladékgyűjtőkből kiömlő, elszállítatlan szemét.

A probléma, hogy V. Naszályi Márta nem a kerületiek érdekét képviseli a Főkertnél, hanem Karácsony Gergely cégének érdekeit szolgálja ki az I. kerület polgáraival szemben

– hívták fel a figyelmet.

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezetének igazgatója azt mondta, jelenleg a kommunális hulladék gyűjtésére és tárolására nincs engedélye a társaságnak. Vass Hunor szerint ezen feladat ellátásához október 30-ig nem is lenne kapacitása, amiből az következik, hogy a Toldy Ferenc utcában egy szabályozatlan hulladéklerakót létesítene a polgármester. Így a probléma megoldása helyett csak egy újabbat hozna létre V. Naszályi Márta.

Régóta komoly problémát okoznak az illegális szemétlerakóhelyek a fővárosban – Fotó: Facebook / Összefogás Rákospalota, Pestújhely, Újpalota

A Fidesz frakciója úgy véli, hogy a főváros legszebb kerületében nincs szükség illegális, a nyári kánikulában bűzölgő hulladéklerakóra. Mint írták, olyan polgármesterre van szüksége a kerületnek, aki összeférhetetlenség helyett kiszámíthatóságot, káosz helyett rendet, kosz helyett pedig tisztaságot teremt a kerületben.

Az ügyben kerestük az önkormányzatot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Nem újkeletű problémáról van szó

A fővárosban már régóta komoly gondot okoznak az illegális hulladéklerakók, így ez a mostani elképzelés csak tetézi a fennálló problémákat. Ahogyan korábban írtuk, a budapesti Mocsárosdűlőt kezdték illegális szemétlerakónak használni. Nagy felháborodás közepette derült ki, hogy a Mocsárosdűlő északi sarkában egy elhagyatott házban illegális hulladékelhelyezés folyik. A Mi újság Óbuda Facebook-csoport vezetője, a környéken élő Soltész-Pataki Emese hívta fel rá a figyelmünket, hogy a kis házban évek óta növekszik a szemét és a lomok száma. Lapunkkal durva fotókat is közölt, amelyeken látható, hogy milyen áldatlan állapotok uralkodnak a természetvédelmi területen álló házban.

Évek óta gyűlik a szemét a faházban, mégsem tesz senki semmit – Fotó: Soltész-Pataki Emese

Sajnos ez már a sokadik budapesti zöldterület, amelyet elért az illegális szemetelők keze, de az sincs kizárva, hogy csövesek költöztek be a házba. Annyi biztos, hogy áldatlan állapotok uralkodnak bent. Korábban beszámoltunk róla, hogy a Gellért-hegyen is rendszeres a szemetelés, illetve egy XV. kerületi játszótér környéke is hulladéklerakóhellyé vált. A XVIII. kerületben pedig konkrétan a nyílt utca vált illegális hulladéktárolóvá, miután rendszeresen egy sarokra szemetelnek.