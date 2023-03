Így döntötte be a budai kerületi polgármester a Várnegyed újságot

Egy hosszú évtized után tavaly év végén megszűnt a Várnegyed újság, ami sokáig az I. kerület egyik meghatározó lapja volt. Az elmúlt időszakban V. Naszályi Márta polgármester és a Párbeszéd már jó ideje a saját szájuk ízük szerint formálták a lapot. Az elmúlt három évben ennek megfelelően a polgármesterrel többoldalas önfényező interjúk jelentek meg. Később kiderült, a polgármester többször is feltételekhez kötötte az egyes képviselők megjelenési lehetőségét a Várnegyed újságban.

V. Naszályi Márta polgármester és a baloldal kisebbségbe került az I. kerületi képviselő-testületben

Az ügyből, ahogyan a Metropol megtudta, kisebb botrány is lett, amikor az egyik érintett képviselő megosztotta a Facebookon, hogy milyen előterjesztések megszavazását kérte tőle a polgármester az újságban való megjelenésért cserébe. De mindezek ellenére vajon mi vezetett a lap megszüntetéséhez?

Egyik pillanatról a másikra döntötték be a népszerű lapot

A lap működése sokáig biztosítottnak tűnt, ám kerület baloldali vezetése tavaly egy új nyomdai szerződést kötött. A közbeszerzésen nyertes cég azonban a hírek szerint hamarosan emelni akarta a szolgáltatás díját. Bár V. Naszályi Márta többször azt mondta, hogy a jobboldali képviselőkön múlott a nyomdai szerződés, ennek ellentmond a tény, hogy még a kormánypárti képviselők se szavazták meg az indítványt. Történt mindez akkor, amikor még a jobboldali képviselők nem voltak többségben és akkor sem, amikor tavaly ősszel már változott a helyzet.

A nyomda, élve a jog adta lehetőségeivel, októberben szerződésszegésre hivatkozva egyoldalúan felmondta a szerződést. Mint később kiderült, az önkormányzat több hónapos csúszás után sem fizette ki a nyomdai céget, így annak megnyílt a lehetősége arra, hogy kötbér nélkül lépjen ki a szerződésből.

Az ügyben a képviselő-testület vizsgálóbizottságot állított fel, ahol a cég vezetőinek meghallgatása során kiderült, hogy volt olyan számla, amit 270 napja nem fizetett ki az önkormányzat.

Érdemes megjegyezni, hogy míg a cég vezetője és munkatársai minden feltett kérdésre válaszoltak a bizottsági meghallgatáson, addig a polgármester semmitmondó válaszaival hátráltatta a munkát, a kabinetfőnöke pedig egyetlen kérdésre sem volt hajlandó válaszolni.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy V. Naszályi Márta miért késleltette a kifizetéseket, de az biztos, hogy anyagilag megkárosították az önkormányzatot és ellehetetlenítették az újság kiadását. Információink szerint ha időben utaltak volna, akkor a nyomdai szolgáltatást végző cég csak 15 millió forintos kötbérrel mondhatta volna fel a szerződést. Gulyás Gergely Kristóf helyi fideszes képviselő korábban azt mondta a Metropolnak, hogy van olyan számla, amit 292 napja nem fizetett ki az önkormányzat.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

Személyes bosszú állhat a háttérben?

Lapunk úgy tudja, hogy V. Naszályi Márta a mai napig nem tudta túltenni magát azon, hogy a jobboldal került többsége a testületben. A polgármester és a kerületi képviselők közötti nézeteltérésnek csak egy olyan rendkívül ülés vetett véget november végén, amit közösen kezdeményezett a Fidesz-KDNP, a DK, az MSZP, a Momentum, az LMP és a független képviselők.

A Várnegyed újság bedöntését követően a testület jobboldali többsége úgy döntött, hogy megpróbálja megmenteni a lapot, ezért felállították a Média és Városmarketing Kft.-t ami biztosította volna a lap további megjelenését, mindezt a polgármester és stábja befolyásától mentesen.

Ez nem nyerte el V. Naszályi Márta tetszését, ezért a polgármester azt kommunikálta, hogy jogszerűtlen a döntés, és megvétózta az elfogadott testületi döntést - igaz, ezzel csak késeltetni tudja a cég megalapítását.

A helyi Fidesz szerint szándékos csúsztatás az is, amit a polgármester állít, hogy 100 millió forintos „giga” céget hozott létre a testület. A kormánypárt szerint V. Naszályi Márta azt "elfelejtette" hozzátenni, hogy körülbelül 80 millió forint a Várnegyed újság éves kiadási költsége és ez az összeg eddig is be volt tervezve a költségvetésbe.

A polgármesternek az sem tetszett, hogy az ezzel kapcsolatos előterjesztést is zárt ülésen tárgyalta a testület, ám mint később kiderült, a személyes adatainak védelme érdekében az ügyvezető kérte a zárt ülést. A V. Naszályi Márta által vezetett önkormányzat régóta súlyos gondokkal küszködik, menekülnek a dolgozók az önkormányzattól: az utóbbi időben több dolgozó is felmondott, és V. Naszályi Márta összeveszett a harmadik jegyzőjével is, akit végül maga a polgármester menesztette egy korábbi konfliktusa miatt.