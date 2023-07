„Ez nem valami vicclapból származó idézet?” – Vitézy Dávid ledöbbent, hogy a DK-s politikus a gyalogosokat okolja a dugókért

A DK kritikáját akár magamra is vehetem, hisz a BKK 2014-ben alakította ki a zebrákat a Ferenciek terén. A helyzet itt is ugyanaz, mint a Blahán: a mértékadó kapacitást az Astoria csomópont határozza meg, és azon múlik, hogy mennyi ideig lehet zöld a Kossuth Lajos utcának, hogy a keresztező kiskörúti forgalomnak mennyi zöldidő jut. Mindkét tengelyen tömegközlekedés is jár, ez egy érdemben a belváros közúti áteresztőképességét meghatározó csomópont – de az autókat nem a gyalogosok, hanem a keresztező közúti forgalom »akadályozza«. Tehát, a Ferenciek terei zebrának az égvilágon semmi köze ahhoz, hogy mekkora a dugó - azt a felvetést pedig józan ésszel értelmezni sem tudom, hogy milyen »borzasztó nagy károkat« okoznak a zebrák (!) az épületekben