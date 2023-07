A gyalogosok okozzák a gigászi dugókat Budapesten – mondja a baloldal fővárosi kulcsembere

"A gyalogos miatt van dugó? 🙂 Ez komoly? Mennyi kellemetlenségtől menthetnék meg magukat a DK-s politikusok, ha lenne mögöttük egy szakmai kontroll, mielőtt az ehhez hasonló tartalmú posztokat kirakják"–írja egy kommentelő, miután közfelháborodást váltott ki a neten Élő Norbert nyilatkozata. Gyurcsány embere, a főváros gazdaságfejlesztési tanácsnoka a gyalogosokat vádolta meg azzal, hogy ők okozzák a budapesti dugókat. A politikus a fővárosi közlekedéssel kapcsolatban nyilatkozott, és Karácsony Gergely alkalmatlanságára többször is utalt. Amit eddig sejthettünk, most már tőle tudhatjuk is: a Városháza egyáltalán nem hangolja össze az útfelújítások ütemezését...

Élő Norbert borította a főváros "bilijét", Karácsony számos intézkedését bírálta Fotó: Budapest.hu

Rossz levegő, az épületek állagromlása és a gyalogosok által okozott dugók...

Élő Norbert, a DK-s politikus úgy véli: a gyalogosok okozzák a dugókat és ezáltal a levegő szennyezettségét, ami az épületek állapotának romlásához is vezet. Ezért szerinte Budapest csomópontjain az átkelők helyett mozgólépcsőkre, alagutakra van szükség. Ezzel lehetne elkerülni, hogy a gyalogosforgalom ne okozzon dugót és ezáltal nagyobb szmogot.

A Blaha Lujza téri zebrát elhibázottnak tartom. Ha csak lassítaná a forgalmat, nem lenne vele probléma, de ez konkrétan olyan dugót csinál, ami a BAH-csomópontig visszaduzzasztja az autókat. A Kossuth Lajos utcában a felszíni zebrák borzasztó nagy károkat okoznak az épületekben is. A zebrákat el kell felejteni majd, mert ezek dugót fognak okozni, mert ettől nem lesz kevesebb autó az utakon, de nagyobb dugó igen. És aki sétálni akar, az dugóbűzben fog sétálni, és nem tiszta városban

– mondta Élő Norbert egy vele készült interjúban, amelyet megosztott közösségi oldalán.

Élő szerint a felszíni közlekedés javítása érdekében bizonyos nagy forgalmat bonyolító utakon meg kell szüntetni a lekanyarodások lehetőségét. Ezzel az autósok gyorsabban haladhatnának. A politkus szerint a bicikliutakat is át kell gondolni...Fotó: Sandor Bankuti

Élő kimondta: Napjainkban a Városháza nem hangolja össze az útfelújításokat

Élő Norbert nemcsak a gyalogosokat vádolta meg, hanem élesen bírálta Karácsony Gergely döntéseit is. Szerinte a rakpartok hétköznapi megnyitása elsietett döntés volt, amit át kellene gondolni. Emlékeztetett, hogy régebben összehangolták a különféle útfelújítási munkálatokat, sőt az engedélyek kiadása mindig kötve volt bizonyos forgalomtechnikai szempontokhoz, hogy lehessen közlekedni (ezek szerint ma nem...) A DK-s politikus a Kossuth Lajos utca felbontását felháborítónak nevezte. Úgy véli, bátran kellene belenyúlni a forgalomba, mert állandósulni fognak a dugók, az autósok nem lesznek kevesebben. „A kátyúzást tipikusan lehet éjszaka végezni, amikor nincs forgalom...A bicikliutak szervezését is át kell gondolni”– fűzte tovább Élő. - El kell dönteni, hogy melyik bicikliútra van szükség és melyikre nincs. Lekanyarodó sávokat meg kell szüntetni több helyen, hogy jobban haladhassanak az autósok, a lámpákat pedig ennél sokkal jobban össze kell hangolni ".

Teljesen kiakadtak a budapestiek