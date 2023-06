Videón a "Tarlós-jelenség" - 75 éves lett Tarlós István, Budapest legeredményesebb főpolgármestere

Milyen is az a Tarlós-jelenség? Logikus, tényszerű gondolkodás, racionális megközelítése a kérdéseknek. Világos beszéd és sajátos, pikírt, igazi budapesti humor! Miközben szerénysége miatt főpolgármesterként is úgy viselkedett, mint egy átlagos budapesti. Magáról visszafogottan úgy nyilatkozott:

Félig humán, félig reál beállítottságú ember, olyan, mint egy tízpróbás sportoló, aki minden téren az átlagnál jobb teljesítményre képes, de egyikben sem kimagasló.

Tarlós István május 26-án ünnepelte 75. születésnapját Fotó: Metropol, Nagy Zoltán

Tarlós István 1945 óta az első és eddig egyetlen konzervatív főpolgármestere volt Budapestnek, két cikluson át vezette a várost. Munkássága alatt számos ikonikus fejlesztés valósult meg, miközben felszámolta a balliberális elődjétől, Demszky Gábortól örökölt adósságot is.

„A legkülönbözőbb átmérőjű, anyagú csatornákat építettem”

A korábbi főpolgármester határozott és gyakorlati szemléletmódját vélhetően mérnöki múltjának köszönheti. Ebből az időszakból a közműépítésekben végzett munkája a legkedvesebb számára.

Váratlanul került a politikába: nem sejtette, hogy életre szóló szerelem lesz belőle

Nem készült politikusnak, de, mint mondta,

„azt hiszem, a lelkem mélyén mindig vonzódtam hozzá. Csak éppen az 1990 előtti politikai rendszer és én teljes egyetértésben nem tartottunk igényt egymásra. 1990 nyarán dr. Lévay Béla professzor úr találta ki, hogy én legyek az óbudai polgármesterjelölt.

Nem sejtettem akkor, hogy hosszabbra nyúlik majd ez a pálya, azelőtt a polgármester szót csak a mesekönyvből ismertem

– nyilatkozta korábban erről az időszakról Tarlós.

Óbudát 16 évig vezette Tarlós István, aki egyébként a kerületben nőtt fel Fotó: Jászai Csaba / MTI

Óbudát ellenzékből is irányította, sikeresen...

Tarlós István 16 évig vezette polgármesterként Óbudát, szerették a kerületek. Miután itt gyerekeskedett, és fiatalként a két kezével lapátolta az átmeneti jelleggel épült nyúlgátat, sok személyes emlék fűzi ide. Olyannyira, hogy később főpolgármesterként eltökélte, hogy megépíti a parthoz közeli végleges gátat, amelyhez pénzt is szerzett. A politikai ellenszél viszont túl erős volt, a baloldal szította a tüzet a lakosság körében is. Így 2019 után Karácsonyékra maradt annak építése – azóta is várjuk...

Otthagytunk Karácsony Gergelyéknek 200 milliót és a terveket. A mobilvédműre hat, a parti nyomvonalat támogató szakvéleménnyel együtt. Érthetetlen, hogy közel négy éve gyakorlati értelemben semmi nem történt a Római-parton. Tehát az, hogy ott időnként beszélgetnek (Karácsonyék), az nem teljesítmény

–mondta a Metropolnak a korábbi főpolgármester. Az Óbudához fűződő politikai időszakáról így nyilatkozott: „Két dolog ad nekem önbizalmat e tekintetben - túl a négyszeri óbudai megválasztásomon. Az egyik, hogy 1994 és 2006 között formális kisebbségből vezettem Óbudát, és olyan zavartalanul, hogy ezt a tényt a kívülállók észre sem vették. A másik, hogy már 2006-ban – akkor még kerületi polgármester létemre – némi meglepetésre másfél százalékpontnyi közelségbe kerültem az addig legyőzhetetlennek kikiáltott és elbizakodott Demszky Gáborhoz, 2010-ben pedig közvetlen választáson – nem kis különbséggel Horváth Csaba ellenében– megválasztottak Budapest főpolgármesterének” –vélekedett erről Tarlós.

Tarlós példaképe Széll Kálmán politikus Fotó: Szabó Miklós



Rajongója Budapestnek, még hivatalának ablakán is érzelemmel telve nézett ki

A Főpolgármesteri Hivatalba lévő irodájában Széll Kálmán életnagyságú festménye lógott, hiszen a főpolgármester példaképe volt. Irodája nélkülözött minden urizálást és "fellengzést", kifejezetten egyszerű volt. Hatalmas íróasztala mögött tömött könyvespolcok voltak, a rajtuk lévő alkotások többnyire saját tulajdonai voltak. A főpolgármester kedvenc szakkönyvei közé tartozott Cholnoky Tibor Mechanika könyve, de büszkesége volt egy 1906-ból származó gótbetűs kötet is. Persze sok ideje nem maradt olvasásra, szinte napi szinten ő érkezett leghamarabb a hivatalba és ő is „zárt” akár este 22 órakor, ha megkívánták feladatai. Mert félbe nem hagyott soha semmit. Nem bújta a Facebook-ot –mint utóda–, ő valóban a munkával foglalkozott. Hetente tartott a sajtó számára tájékoztatót, még a másik oldalon álló újságírók is imádták sajátságos stílusú válaszai miatt, mert senkit nem engedett el anélkül. Nem bánta, hogy minden percét a városra fordítja, ugyanakkor nagyon hálás volt családjának és megértő feleségének, hogy nem vetik ezt a szemére és támogatják mindenben. Szerette Budapestet, még az irodáját is. Többször megjegyezte a szemben lévő Főposta épületéről, hogy mennyire csodálkozott volna a korábban ott dolgozó postaigazgató, főellenőr nagyapja, ha tudta volna, hogy unokája egykor a szemben lévő ablak mögött fogja irányítani az akkor már kétmilliós várost...

Videónkat itt nézheti meg a 75 éves Tarlós Istvánról:

A 3-as metró északi szakaszának átadása előtt Fotó: Mediaworks, Móricz-Sabján Simon

Tarlós István fővárosi névjegye: rengeteg befejezett beruházás

A korábbi főpolgármester nevéhez számtalan fejlesztés kapcsolódik két mozgalmas ciklusa alatt. A felsorolásból látszik, hogy valóban Budapesttel foglalkozott és nem személyes karrierjével. Kijelenthető, hogy a II. világháborút és a rendszerváltozást követően ő Budapest legeredményesebb főpolgármestere. A szemlében nem soroltuk fel, hogy rendbe tette a Demszky Gábor főpolgármester idején lepattant várost és a balliberális vezetéstől örökölt adósságállományt is felszámolta. Összegezve ugyanis Tarlós súlyos városi adósságot és BKV-adósságot örökölt. Lepusztult közösségi járműállomány, alig hihető Alstom szerződés és Siemens szerződés, CET szerződés, elképesztő privatizációs szerződések és botrányos külső megbízási szerződések tucatjainak rendbetétele várta, a totálisan elmaradt csatornázási kötelezettségekről, a majdnem teljesen kezeletlen hajléktalanproblémáról, és a brutális pénzhiányról, illetve az ezret meghaladó lezáratlan perről már nem is beszélve. Mindemellett, maradt energiája a város folyamatos fejlesztésére is:

Megújította: a Kossuth Lajos tér, a Széll Kálmán tér, a II. János Pál pápa tér, a Városliget, a Ferenciek tere, a Nyugati tér, a Vörösmarty tér, a József nádor tér, a Podmaniczky Frigyes tér.

Megvalósította a fonódó villamoshálózat.

Megújította a budapesti buszpark.

47 új villamost kapott Budapest.

57 új troli állt forgalomba.

Megújult a 3-as villamos vonala.

Meghosszabbította az 1-es villamos vonalát.

Felújította a 3-as metró szerelvényeit.

Átadta a 3-as metró felújított északi szakaszát.

A 4-es metró projektet gatyába rázta és befejezte.

Kiépítette a Futár utastájékoztató rendszert.

2700 új P+R parkolóhelyet létesítettünk.

100 kilométer kerékpárút épült.

Létrejött a MOL Bubi közbringarendszer.

Megújította a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem épületei.

Új épületeket adott a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek.

Megépítette a Humán Tudományok Házát.

Elkészült az MTA Természettudományi Kutatóközpontja.

Megújította az Erkel Színházat, a Zeneakadémiát.

Megnyílt a Nemzeti Táncszínház új épülete.

Megépült a Budapest Music Center.

Az állatkert fejlesztése során már elkészült a „Holnemvolt Park”.

Felújította a Román Csarnokot.

Megújította az Eiffel Műhelyházat, a Várkert bazárt, a Budai Vigadót, a Mátyás-templomot, a Múzeumkertet, a Gül baba türbéjét, az Olof Palme-házat, a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát.

Befejezte a Tüskecsarnokot.

Megépítette a Tüske-uszodát.

Elkészül az új Puskás Ferenc Stadion.

Megújult a Lukács Gyógyfürdő, a Rudas, a Dandár, a Paskál, a Széchenyi és Palatinus.

Korszerűsítette a Városligeti Műjégpályát.

Budapest új és modern vizes arénát kapott.

Új betegellátót kaptak a budapestiek a Semmelweis Egyetemen.

46 százalékkal csökkent a regisztrált bűncselekmények száma.

Tízezer fát ültetett a városban.

Tarlós István megszüntette Budapest adósságát, és rendezetten, 214 milliárd forint tartalékkal adta át Karácsony Gergelynek - és most elkeseredve hallja, hogy szeretett városa a csőd szélén áll utódja felelőtlen gazdálkodása miatt, és jó "balos szokás" szerint megszorításokat hajtanak éppen végre...