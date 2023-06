Gyermekáldás elé néz a csányi mászókabalesetben meghalt kislány családja

Még mindig nem emeltek vádat azok ellen, akik felelősek a Csányban bekövetkezett mászókabalesetért. Mint arról annak idején a Bors beszámolt, 2019 őszén a hatéves Mercédeszre dőlt az óvoda köteles mászókája, és agyonnyomta a gyermeket. Azóta is nyomoz a rendőrség, kinek lett volna a feladata, hogy gondoskodjon a mászóka biztonságáról. A család pedig képtelen úrrá lenni a gyászon, Radics Béla és felesége azóta is rendszeresen látogatja Mercike sírját, akit királylányos ruhában helyeztek örök nyugalomra.

A kis Mercikét máig gyászolják. Fotó: olvasói

Érzem, hogy Mercike velem van, én pedig örökre ápolni fogom az emlékét. Szerettem volna mindent megadni neki az életben, de most csak a sírját tudom szépítgetni

– mondta szomorúan a gyászoló férfi és hozzátette: bármekkora is a fájdalma, muszáj erősnek maradnia, hiszen jelenleg is négy kiskorú gyermeket nevel, és hamarosan magához vesz egy újszülöttet is.

„A feleségemmel már úgy ismerkedtem meg, hogy volt egy másfél éves kislánya. A babát a sajátomként szerettem, és később sem különböztettem meg a vér szerinti gyermekeimtől. Akkor sem, ha sajnos sok probléma volt vele. Ma már 21 esztendős, és egy hónap múlva a világra hozza a kisfiát” – mesélte lapunknak Béla, és szomorúan hozzátette, hogy a gyámhatóság a fiatal nőt nem találta alkalmasnak az anyaságra, ezért közölték: már a kórházból sem viheti haza gyermekét.

Mercike sírján mindig van friss virág. Fotó: olvasói

Természetesen nem szeretnénk a nejemmel, Jolánnal, hogy a kisbaba idegenek között nőjön fel, ezért magunkhoz vesszük. Már járt is nálunk a családsegítő környezetfelmérésen, és megállapították, hogy nálunk jó helyen lesz az újszülött

– árulta el Béla. A leendő nagyapa bízik benne, hogy idővel a nevelt lánya is képes lesz a gyereknevelésre.

„A férfi, akinek a babáját a lányom várja, már nincs képben. Mi igyekszünk mindent megadni nekik. A közelünkben vettünk egy házat, ott fog majd lakni, hogy a szoptatást is könnyen megszervezhessük” – számolt be Béla. A családapa szeretné a gyermekeit tisztességre és munkaszeretetre nevelni.

„Építkezéseken dolgozom, a feleségem pedig a mezőgazdaságban. Ha nem is mindig könnyen, de megélünk. A két nagyobb gyerek már dolgozik. Büszke voltam rá, hogy tavaly, 14 és 15 évesen nyáron maguknak keresték meg a szórakozásra és a tanszerre valót, és hozzáteszem, nekik még nem engedtem, hogy napi néhány óránál többet dolgozzanak.

Egyensúlyban szeretném tartani az életükben a munkát és a boldog tinilétet” – tette hozzá Radics Béla.