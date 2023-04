"Soha nem bocsátjuk meg" - két kárpátaljai halt hősi halált a donyecki pokolban

Mint arról a Metropol is írt, rengeteg kárpátaljai katona esik el az orosz-ukrán háború során, egyes helyiek szerint a testeket már speciális hűtővagonokban tárolják a határ túlsó felében.

A pusztító háború egyre több kárpátaljai életet követel - Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

Egymást érik a temetések

A temetések is egymás érik Kárpátalján, nemrégiben többeket is könnyek közt búcsúztattak el. Április 10-én Volóc település vezetése jelentette be a szomorú hírt: hősi halált halt és elesett az 55 éves volóci katona, Mihajlo Karpisinec. Mint mondták, a férfi hősiesen védte a hazáját, azonban a donyecki Novobahmutivka melletti csatában életét vesztette. A közleményben leszögezik: halála pótolhatatlan veszteség egész Kárpátaljának:

Helyrehozhatatlan veszteség. Egy újabb életet vett el ez a ki**szott háború...

- írták felindultan búcsúposztjukban.

- Nehéz szavakat és olyan vigaszt találni, ami enyhítheti a szerettünk elvesztése miatti szívfájdalmat. Mélységes részvétünket fejezzük ki az elesett Harcos családja, szerettei, barátai és bajtársai felé. Nyugodjon békében és nyugalomban a mi védelmezőnk lelke! - írták.

Két napon belül ketten haltak hősi halált

Még két nap sem telt el a térséget megrázó hír bejelentése után, a Kárpátinfó megírta, hogy Nagyrákóc polgármestere is közölte: ismét elesett egy helyi védő. A 44 éves Jurij Popovics szintén Donyecknél vesztette életét:

A tragikus valóság minden nap lesújt minket. Részt veszünk a háborúban és tanúi vagyunk, hogyan áll fel bátran a nemzetünk, hogy harcoljon a nép békés életéért. És sajnos a legnagyobb árat fizeti érte...

- írta a Velikij Rakoveci Liceum Facebook-oldala.

- Az ukrán védők haláláról szóló beszámoló mindig nehéz és fájdalmas....Egy újabb, a hazánk békéjéért és szabadságáért harcoló honfitársunk hagyott el minket. Hazánk fiatal és bátor védelmezőjének halálhíre veszteség, nemcsak a családnak, hanem az egész közösségnek

- szögezték le.

Sosem bocsátanak meg

Hozzátették: nem bocsátanak meg az elesett honfitársaikért:

Soha nem bocsátjuk meg a megszállónak azt a borzalmat és szenvedést, amit a földünkre hozott. Nehéz vigasztaló szavakat találni, a veszteség fájdalmát és keserűségét nem lehet gyógyítani. Minden elveszett katona fájdalmas seb mindannyiunk lelkén. Mély részvétünket fejezzük ki a családnak és a barátoknak

- írták.