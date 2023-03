Ezért nagyon megterhelő most a tavaszi fáradtság

Egy nagyon erőteljes melegedésben vagyunk benne, amit a hétfői kettősfront sem tudott megtörni. A hét közepére az ilyenkor megszokott hőmérsékleti értékek felett, helyenként már akár 10 Celsius-fokkal is magasabb hőmérsékleti értékekkel kell számolni.

– mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. Fotó: Pintér Ádám

Az erőteljes melegedés meglepően sok embernél nagyon komoly időjárási érzékenységi problémákat szokott okozni.

Erősödnek a gyulladásos folyamatok, melyek lehetnek ízületi jellegűek, de a test egyéb részén is előfordulhatnak. Ilyenkor jóval több az alvásprobléma is, ami összefügg a tavaszi fáradtsággal.

– jegyezte meg dr. Pintér Ferenc.

„A tavasszal megnövekvő aktivitási igényt nehezen tudja a szervezetünk kiszolgálni. Az ilyen erőteljes melegedés, mint ami most is van, megterheli a szervezetünket. Nem is beszélve arról, hogy a vitamin és ásványi anyag raktáraink lemerültek. Így egyszerre több hatásnak is ki vagyunk téve, ami sok nehézséget okoz. A szervezetnek ugyanis lassan megy a magasabb fordulatszámra való átállás. Ez olyan mértékű terhelést jelent, amit nagyon sok ember szervezete nehezen tud elviselni. Ez az, amit tavaszi fáradtságként élünk meg és ezt komolyan kell venni.” – hangsúlyozta a Meteo Klinika igazgatója.

Az alvásproblémákból adódó kialvatlanság, a figyelmetlenség, a koncentrációs zavarok, az ingerültség, a szédülés, az étvágytalanság és a keringési problémák olyan tünetek, melyeket ezekben a napokban tapasztalhatnak magukon az efféle változásokra érzékenyebbek.

Amit ezek ellen tehetünk, leginkább az, hogy igyekszünk mérsékelni a minket érő negatív és pozitív hatások arányát. Igyekezzünk sok időt tölteni a szabadban és fokozatosan hozzászoktatni szervezetünket ahhoz, hogy vége van a télnek. Arról pedig továbbra sem szabad megfeledkeznünk, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű alvás mennyire fontos a regenerálódásunkhoz.

Március 22. a víz világnapja. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay.com

Március 22. a víz világnapja

A víz világnapjának megtartását 1992-ben kezdeményezték egy környezetvédelmi konferencián. A világnap a tiszta vizek fontosságára és a Föld édesvízkészleteinek veszélyeztetettségére hívja fel a társadalom figyelmét. Az ENSZ közgyűlése 1992-ben úgy döntött, hogy március 22. legyen a víz világnapja, és 1993 óta világszerte megtartják. A kezdeményezés célja, hogy 2030-ig a Földön mindenki számára biztosítsuk a hozzáférést az egészséges, tiszta ivóvízhez. A víz éltető ereje a mítoszokban, mitológiában is fontos szerepet kap.

A víz szinte mindenütt a megújulás, a születés és a termékenység szimbóluma. Az egyiptomiak úgy gondolták, hogy az állandóan mozgásban lévő víz a termékenyítő erő, az új élet nedve, az ég­ből hulló csapadék pedig férfiúi magként termékenyíti meg a földet.

Mindenki elismeri

A keresztények számára a víz a tisztaságot, az alámerülés és a keresztelés a megtisztulást, a forrásvíz pedig a megújulást jelenti. A kelták szerint az örök fiatalság földjét éltető víz öleli körbe, a csángók képzeletében pedig a kutak kiszáradásával jön el a világvége, s csak az Antikrisztusnak lesz vize, amellyel magához csalogatja az embereket. A ma­gyar mondavilágban is a termékenység szimbóluma a víz, Álmos anyjának méhéből forrás fa­kad, és ágyékából dicső királyok származnak.

A víz fontosságát jelzi, hogy egykor külön istenük volt a vizeknek. A római mitológiában Neptunusz, míg a görögöknél Poszei­dón a vizek és a tengerek istene. Érdekesség, hogy a rómaiak eredetileg nem hajóztak a tengeren, szárazföldi város volt, így Neptunusz valószínűleg az édesvizek (folyók, tavak) istene volt.

Hölgyek szerencséje

A vízhez világszerte sok hiedelem, babona tapad. Magyarország egyes részein halál esetén a vízzel teli edényeket ki kell üríteni, különben balszerencsés lesz a ház népe. Rossz előjelnek számított a vizet cél nélkül forralni, mert az eladósorban lévő lány nem megy férjhez. A koreai fiatalok úgy tartják, hogy a vizsga napján nem szabad ha­jat mosni, mert ezzel a memóriájukat is megtisztítják a vízzel, és nem fognak emlékezni a megtanultakra. Az íreknél nem szabad a lábmosóvizet kiönteni éj­szaka, és a piszkos vizet is csak akkor, ha előtte figyelmeztették a tündéreket.

Az Azerbajdzsánban, valamint Irán északnyugati részén élő azeriek egy kis vizet loccsantanak a földre, mielőtt nagy vállalkozásba fognak vagy hosszú útra kel valaki, mert úgy hi­szik, ez segíti céljaik elérésében és a szerencsés ha­zatérésben. A vízhez kötődő ba­bona az esővarázslás is, és nem csak az ősi indiánok lejtettek esőtáncot.

A régi kalendáriumok tanúsága szerint a magyar népi hagyományokban is megtalálható az esővarázslás: ilyenkor gyermekek és nők vonultak vé­gig a falun, egyiküket zöld gallyakkal és levelekkel borítják be. Közben énekeikben esőt kértek a szántóföldre, szőlőre, búzára, kukoricára. A falu lakosai a zöld lombba öltözött személyt vízzel öntözték, vagyis az eső utánzásával akarták előcsalogatni az égi áldást. De fennmaradt olyan esővarázslás is, amikor ekét húztak a patak vizében, vagy a falu legöregebb asszonyának alsószoknyáját áztatták be a legközelebbi folyó vizébe.

Petőfit is megihlette

Hatalmas ereje miatt a vizet mindig tisztelték, és nemcsak a mindennapi embereket tartotta félelemben, illetve bűvölte el a nagy vizek állapota, hanem a művészeket is megihlette. Petőfi Sándor A Tisza című költeménye az egyik legkifejezőbb leírása a folyó változásának, az örmény származású, 19. századi orosz festőt, Ivan Ajvazovszkijt pedig egyszerűen tengerfestőnek ne­vezték.

Ma van a magyar fordítók és tolmácsolók napja

1974. március 22-én alakult meg az ELTE Bölcsészettudományi Karának Fordító-és Tolmácsképző Központja. A jeles napon a fordítók bonyolult és alapos munkája, társadalmi értéke előtt tisztelgünk.

60 éve jelent meg a Beatles első nagylemeze

A Beatles egy 1960-ban, Liverpoolban alakult angol rockegyüttes, melynek tagjai John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr. Minden idők egyik, ha nem a legbefolyásosabb zenekaraként tartják számon. A banda és tagjai szerves részét képezték az 1960-as évek ellenkultúrájának és a populáris zene művészeti formaként való elismerésének. Első nagylemezük 60 évvel ezelőtt, 1963-ban jelent meg Please Please Me címmel.

A Dürer Park projektjének látványterve. Fotó: Dürer Befektetési Kft.

Megújul az Ajtósi Dürer sor

Egymilliárd forintból újul meg az Ajtósi Dürer sor és a Zichy Géza utca egy-egy szakasza. A Dürer Park projekt részeként zöldfelületek, biztonságos kerékpárút és gyalogos járda épül a Városliget mellett. Az Ajtósi Dürer sor mintegy 300 méteres, valamint a Zichy Géza utca mintegy 100 méteres szakasza a közeljövőben a 3,7 hektárt felölelő Dürer Park ingatlanfejlesztési projekt részeként alakul át. A Dürer Befektetési Kft., mint beruházó a Property Markettel, mint ingatlanfejlesztővel együttműködésben valósítja meg a fejlesztést.

A Városliget melletti úthálózat burkolatait és infrastruktúrájának jelentősen leromlott állapotát saját költségén, több mint 1 milliárd forint összegben újítja meg a beruházó. A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. által megtervezett, új köntösbe öltöző köztér kialakítása során kiemelt fókuszt kapott az eddigi, már korszerűtlen beton útburkolat megszüntetése, helyette egy zöldsáv és biztonságos, a KRESZ előírásainak megfelelő kerékpársávok lesznek kiépítve.

Ideiglenes forgalomkorlátozások várhatóak Budapest több kerületében

Labdarúgó-mérkőzések miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz március 22-én és 23-án, valamint március 26-án és 27-én Budapest VII., VIII. és XIV. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság felhívta a járművezetők figyelmét, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén: március 22-én 20 órától tilos megállni a Budapest VII. és VIII. kerületét érintően a Verseny utca mindkét oldalán a Dózsa György út és Thököly út között.

Ideiglenes forgalomkorlátozás filmforgatás miatt

Filmforgatás miatt ideiglenes forgalomkorlátozás van Budapest VI. kerületében március 22-ig. A Budapesti Rendőr-főkapitányság felhívta a járművezetők figyelmét, hogy tilos megállniuk március 22-én 24 óráig a Budapest VI. kerületét érintően a Mozsár utca 7-11. számok előtt és a Mozsár utca 8-16. számok előtt. Emellett március 21-én 16 órától egészen március 22-én 4 óráig a Budapest VI. kerületében a Mozsár utcát a Mozsár utca 8. szám és a Jókai tér között szakaszosan lezárják.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!