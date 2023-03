Így ünnepelt az ország március 15-én

Több nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelt az ország az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulójának alkalmából. Budapesten és vidéken is számos nagyobb megemlékezést tartottak.

Csák János kulturális és innovációs miniszter a Magyar Nemzeti Múzeum előtt tartott beszédet. Fotó: Balogh Zoltán

Budapesten a március 15-i rendezvények a katonai tiszteletadással kezdődtek szerda reggel az Országház előtt, ahol Novák Katalin köztársasági elnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke jelenlétében felvonták a nemzeti lobogót. Az ünnepélyes rendezvényen részt vett a kormány több tagja, továbbá az állami és katonai szervezetek és a diplomáciai testület képviselői.

A budai vár és a Múzeumkert már kora reggel megtelt a családokkal. A Múzeumkertben az ünnepélyes programok 10 órakor kezdődtek, amelynek keretében Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter mondott beszédet. A budai várban pedig a Várkapitányság tart előadásokat, ahol kiállítások, zene, tánc és irodalom, történelmi séták és ingyenes családi programok, fegyverbemutató és lovas huszárok töltik meg a nemzeti ünnepen a megújuló Budavári Palotanegyed helyszíneit.

Kézműves-foglalkozás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Fotó: Balogh Zoltán

A Várkert Bazárban pedig kézművesprogramokkal és interaktív játékokkal kapcsolódhatnak ki a családok. Az Országházban március 15. alkalmából nyílt napot tartottak, így az érdeklődők ingyenesen nézhették meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát.

Orbán Viktor eközben ismét vidéken mondott beszédet. A miniszterelnök ez alkalomból Kiskőrösön szólalt fel. A kormányfő beszéde elején azt közölte, hogy Petőfi születésekor olyan gyenge volt, hogy spirituszban fürdették, majd vándorszínész lett és az ország ünnepelt költője lett. 5 év alatt 1000 verset írt, kirobbantott egy forradalmat, és elhozta a szabadságot az országnak. 26 évesen pedig elesik – tette hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848–49-es forradalom és szabadságharc alkalmából. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy Petőfi születése idején szövegezte Kölcsey a Himnuszt. 25 évvel a Himnusz után Magyarország már felemelte a fejét, és felgyenesedő nemzet, és önbizalommal tekint szét – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor felsorolta, hogy 1823 és 1848 között milyen fontos fejlesztések történtek az országban, de ez akkor nem volt elég a magyaroknak. A kormányfő szerint a nyugtalan magyar lélek azt kérdezte, és ma is kérdezi, hogy mi volna a világraszóló tett, amiért érdemes volt felegyenesedni. Mit kezdjünk a visszanyert önbecsülésünkkel, megtöbbszörözött erőnkkel?

Azért nem ununk rá március 15-ére, mert ez egy nagy, közös születésnap – mondta a kormányfő. Így él a mi emlékezetünkben a magyar szabadság születésének a napja is – közölte. Orbán Viktor rámutatott arra, hogy Kiskőrösről indult el a nemzet nagy menetelése is. Szólt arról is, hogy Petőfi szülei előtt is fejet kell hajtani.

Fotó: Máthé Zoltán

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy magyarnak születni kötelességet jelent, és méltónak lenni a fajtánkhoz. Vagy rabság, vagy szabadság – lehet választani. A kormányfő elmondta, hogy Petőfi tudta, a nemzet életében is eljön a döntés pillanata, és ha itt a pillanat, akkor harcba szálljon.

Petőfi éppúgy, mint mi, egy szabad Magyarország boldog polgára akart lenni. Választhatta volna a biztos és jómódú életet, és megérdemelte volna, hogy ágyban, párnák között, a nemzet koszorús költőjeként távozzon, de ő másként döntött.

Úgy halt meg, ahogy megénekelte.

A miniszterelnök szerint a magyar szabadság hatalmas menete ma is tart. Petőfi ebben a menetben itt van velünk. Látjuk, ahogy fellázad, amikor idegenek akarják megmondani a magyaroknak, hogyan éljenek. Látjuk, ahogy szembefordul a világ hatalmasaival, akik újra be akarják olvasztani a magyarokat egy európai szuperállamba – tette hozzá. Tartozunk neki.

Ezért sosem fogjuk megengedni, hogy a szabadság zászlaját kicsavarják a magyarok kezéből.

Nem fogjuk hagyni és nem is fog sikerülni, mert minden magyarban van egy kis Petőfi! – zárta a kormányfő.

Hagyományőrző huszárok bemutatója a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Fotó: Mohai Balázs

Nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is számos program várta az érdeklődőket. Debrecenben is ünnepi programokat tartottak, amiken mindenki megemlékezhetett az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről a város több pontján. A Győri Nemzeti Múzeumban is rengeteg ingyenes program volt, mint ahogyan Pécsett is, ahol az ünnepi programok keretében fellépett a Cimbaliband és a Balkan Fanatik is.

A Balaton is kokárdába öltözött, Balatonfüreden a nemzeti ünnep hétvégéjén tartották meg a X. Füredi Tavaszi Fesztivált. A különböző műfajokat felvonultató rendezvénysorozaton, az 1848–49-es forradalom hősei mellett a 200 éve született Madách Imréről is megemlékeznek az északi parton.