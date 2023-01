Mindent felfal a DK-s kisgömböc: mindegy, hogy Karácsony Gergely mit akar Budapesten?

„Az csak fahéj a kapucsínón, hogyha a következő főpolgármestert a Demokratikus Koalíció adná, mint ahogy nyilván Gyurcsány Ferenc annak is örült volna, ha Dobrev Klára lett volna a miniszterelnök-jelölt, de nekik nem ez a fontos. Hanem az, hogy az ellenzéki pártok között a DK a legnagyobbá váljon és az is maradjon” – mondta el Kiszelly Zoltán a Metropolnak a 2024-ben esedékes önkormányzati választásokról. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója szerint Gyurcsánynak mindegy, hogy Karácsony Gergelyt támogatják, vagy önálló jelöltet állítanak vele szemben...

Izgalmas év előtt állunk Kiszelly Zoltán, a Századvég Intézet igazgatója szerint Fotó: Ádám János / Észak-Magyarország

A DK-tól függ, a DK-s többséggel irányít Karácsony Gergely

A 2019-es választást követően nem tétovázott Gyurcsány, aki először a fővárosi szocialista politikusok közül igazoltatott át kettőt, ezzel megszerezve pártjának a közgyűlés többségét. Így Karácsony Gergely azóta is DK-s többséggel a háta mögött irányítja Budapestet. Kiszelly Zoltán emlékeztetett: az ebből következő alkupozíció eredménye, hogy a főváros cégeinél feltűntek Gyurcsányhoz közeli emberek.

Ismert tény, hogy a közterület-fenntartók főnöke Gyurcsány korábbi testőre, Handl Tamás, hogy a fővárosi közműholding vezére a médiában Gyurcsány-fiókaként emlegetett milliárdos Mártha Imre lett. Tehát ezért kerülhettek ezek az emberek pozícióba, mert ha a DK a legerősebb frakció a fővárosban, akkor nyilván ezekből a közműcégekből is arányosan ők jelölhették a legtöbb vezetőt vagy felügyelőbizottsági tagot... Cserében Karácsony Gergely mögött biztosítják a kellő mennyiségű szavazatot, támogatást. A polgármester ugyanis nem tud a többséggel szemben kormányozni, rá van utalva a DK szavazataira. Gyurcsányéknak ez megfelelő leosztás, és ennek a megtartása a céljuk a következő, 2024-es önkormányzati választás szemszögéből is. Hogy Karácsonnyal e vagy nélküle, az valójában egy mellékes tényező

– mondta a politológus lapunknak.

Karácsony Gergely csak a DK „kegyelméből” vezeti a várost Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

A nagyvárosokban önálló DK-s jelölt indulása várható, vajon Budapesten is?

„A DK most úgy definiálja magát, mint egy baloldali párt, amely nem akar ismét »rossz kompromisszumokat« kötni a zöldekkel, liberálisokkal és a radikálisokkal. Tehát nem akar előválasztást, a nagyvárosokban önálló jelöltjei lesznek” – tudtuk meg korábban Kiszellytől. Márki-Zay pedig azt vallja – és erre a hullámra ült fel Karácsony Gergely is –, hogy előválasztás kell, és ne pártemberek, hanem civilek induljanak. Nyilván ettől azt reméli, hogy így több szövetségese lesz.

Karácsony Gergely mögött mindössze egy 1 százalékos pártocska áll

Karácsony azért akar most civilként indulni és nem párbeszédesként, mert azt reméli, hogy megnyeri a főpolgármesteri előválasztást, mint ahogy megnyerte Puzsér Róbert ellen, Horváth Csaba ellen, meg ahogy megnyerte Kálmán Olga ellen is. A DK most úgy számolhat, hogyha ráindítanak valakit Karácsonyra, akkor a DK mögött egy 10-15 százalékos párt lesz. Karácsony mögé a saját pártja kb. egy százalékot hoz. Az előválasztás azonban komoly erőt adna Karácsonynak, ezért sem szeretne a DK előválasztást. Logikus lenne a DK önálló indulása, aztán majd legfeljebb mégsem indul el, de akkor már alkut tud kötni. Most így néz ki ez a meccs.

Karácsony nyilván tudja, hogy Márki-Zay Hódmezővásárhelyen indul, így ő megnyeri a fővárosi előválasztást, mint 2019-ben. Valójában az a kérdés, hogy a DK ragaszkodik-e a saját főpolgármester-jelöltjéhez vagy beáll mégis az előválasztásba? Mert nyilván örülnének, ha DK-s főpolgármester lenne Budapest élén, de ennél fontosabb Gyurcsánynak legalább annak a felállásnak a megőrzése, ami most van a közgyűlésben. A minimális céljuk, hogy baloldali győzelem esetén megőrizzék a Fővárosi Közgyűlésben a többséget, mert így mindegy is, hogy ki a főpolgármester

– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.

Folytatódik a baloldali politikai kannibalizmus. Eddig legalább 14 baloldali politikust szipkázott el a DK saját szövetségeseitől, körülbelül kéthetente ül át a DK-ba egy olyan, aki korábban például momentumos, párbeszédes vagy épp szocialista volt. A kis ellenzéki pártok vergődnek Gyurcsány halálos ölelésében Fotó: Bánkúti Sándor

„A DK-s kisgömböcöt leváltaná az ellenzék, de először meg kell mérkőzniük”

„Nem új keletű, hogy a bukott miniszterelnök ledominálja a kisebb pártokat és az ellenzékváltó baloldali erőket. Követik az »egy hét, egy átlépési hír« elvet. Nem egyszerre igazolnak át a politikusok, hanem hetente vagy kéthetente. Egy igazi nyúlós szappanopera, amelyben nem a személyek fontosak, hanem az, hogy folyamatosan a DK-ba igazol át valaki a többi baloldali pártból – mutatott rá Kiszelly Zoltán. Hozzátette:

A kis pártoknál a kannibalizálás elve működik, a nagyobb pártok elszívják a kisebb pártok kádereit. Ezt eddig a DK-nál láthattuk, de a Momentum is megpróbálja ezt a stratégiát. A kis pártok számára a »kannibalizálás« persze nagyon nehéz lesz, hiszen ők nem tudnak perspektívát kínálni a politikusoknak. A Momentum esetükben fontos, hogy aktiválják Donáth Annát, mert ha nem jön vissza a szülési szabadságról, elfogy a pártja. Donáthtól azt remélik, hogy megállítja a kis pártokra most jellemző erodálódást. Ez egy meccs, miután Gyurcsány olyan kritikus tömeget akar felépíteni, hogy az ellenzéki szavazók akár az orrukat befogva is rá szavazzanak

– jegyezte meg a Századvég Intézet igazgatója.

Márki-Zay Péternek és Donáth Annának meg kell küzdenie az „ellenzékváltó” pólus vezetéséért Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet

Az egymillió dolláros kérdés, hogy a Gyurcsány ellenében szerveződő ellenzékváltó pólus – ami potenciálisan erősebb, mint a DK –, hogy tudja megszervezni magát. Ezt a pólust a Momentum és Márki-Zay akarja megjeleníteni. Ezért várhatóan Donáth aktivizálása után szerveznek egy bemutatkozó show-műsort, amelyben Donáthnak programot kell hirdetnie.

Ekkor látjuk meg, hogy Donáth Annának először Márki-Zayt kell-e legyőznie, hogy az ellenzékváltó póluson belül egyedül maradjon. Tehát ahogy Gyurcsány azt mondja: én vagyok a legnagyobb a baloldali térfélen, most Donáth Annának kell legyűrnie MZP-t, hogy elmondhassa: én vagyok a legnagyobb az ellenzékváltó póluson. Mert a Momentumnak van parlamenti frakciója, európai képviselője és fővárosi polgármesterei. Márki-Zaynak nincs, még Hadházy sem akar hozzá csatlakozni

– mondta a politológus, hangsúlyozva: „az ellenzékváltó pólus letisztázása lesz a következő hetek, hónapok kérdése, és nyilván Gyurcsányék közben fokozatosan, hetente kéthetente, mint egy szappanoperában, majd leigazoltatnak egy-egy újabb politikust magukhoz. Közben persze rengeteg, a baloldali előválasztás során már látott kamu-közvéleménykutatás – Hann Endre híres interjújában »közleménynek« hívott – hír fog megjelenni, miszerint már 20-25 százalékon van a DK, vagy Dobrev Klára népszerűbb, mint Donáth Anna, vagy MZP...”