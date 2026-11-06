Nicole Kidman mezítláb bulizott, a rajongók kiakadtak

Nem mindennapi jelenetnek lehettek szemtanúi egy sydney-i divatbemutató utáni partin, ahol a hollywoodi sztárok együtt ünnepeltek. Az 59 éves Nicole Kidman ugyanis úgy döntött, hogy a kényelem fontosabb az eleganciánál, ezért levette a magas sarkú cipőjét, és mezítláb folytatta az estét. A színésznőről videó is készült, amelyen Baz Luhrmann filmrendező társaságában látható, fekete blézerben és fehér felsőben. A felvétel gyorsan beszédtémává vált a közösségi médiában.

Nicole Kidman levette a magas sarkú cipőjét a partin.

Fotó: AFP

Nicole Kidman mezítlábas bulizása megosztotta a rajongókat

Ki jár mezítláb a 21. században?

– tette fel a kérdést az egyik hozzászóló.

Mások viszont egyáltalán nem találtak kivetnivalót a színésznő döntésében. Többen úgy vélték, hogy egy hosszú nap után egyszerűen szeretett volna kényelmesen szórakozni.

„Imádom a mezítlábas Nicole-t” – írta egy rajongó, míg valaki viccesen azt feltételezte, hogy a színésznő azért vette le a cipőjét, hogy ne magasodjon Baz Luhrmann fölé.

Nicole Kidman egyébként elegáns fekete magas sarkú cipőben érkezett a divatbemutatóra, amelyen 15 éves lánya, Faith is elkísérte. Az eseményen a színésznő testvére, Antonia is részt vett, a vendégek között pedig Margot Robbie és Kylie Minogue is feltűnt.

A videó IDE KATTINTVA megtekinthető.

Forrás: Ali Daher, Nicole Kidman sparks debate as she removes her heels to party at the Chanel fashion show bash: 'Who walks barefoot in the 21st century?', Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16269701/Nicole-Kidman-sparks-debate-removes-heels-party-Chanel-fashion-bash-walks-barefoot-21st-century.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490