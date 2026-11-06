RETRO RÁDIÓ

Nicole Kidman mezítláb bulizott, a rajongók kiakadtak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Egy elegáns divatesemény után egészen váratlan dologgal hívta fel magára a figyelmet a színésznő. Nicole Kidman egyszerűen levette a magas sarkú cipőjét, és mezítláb élvezte a bulit, amivel rögtön vitát indított a közösségi médiában.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.11.06. 08:58
színésznő mezítláb Nicole Kidman

Nem mindennapi jelenetnek lehettek szemtanúi egy sydney-i divatbemutató utáni partin, ahol a hollywoodi sztárok együtt ünnepeltek. Az 59 éves Nicole Kidman ugyanis úgy döntött, hogy a kényelem fontosabb az eleganciánál, ezért levette a magas sarkú cipőjét, és mezítláb folytatta az estét. A színésznőről videó is készült, amelyen Baz Luhrmann filmrendező társaságában látható, fekete blézerben és fehér felsőben. A felvétel gyorsan beszédtémává vált a közösségi médiában.

Nicole Kidman mezítláb bulizott egy sydney-i divatesemény után.
Nicole Kidman levette a magas sarkú cipőjét a partin.
Fotó: AFP

Nicole Kidman mezítlábas bulizása megosztotta a rajongókat

Ki jár mezítláb a 21. században?

– tette fel a kérdést az egyik hozzászóló.

Mások viszont egyáltalán nem találtak kivetnivalót a színésznő döntésében. Többen úgy vélték, hogy egy hosszú nap után egyszerűen szeretett volna kényelmesen szórakozni.

„Imádom a mezítlábas Nicole-t” – írta egy rajongó, míg valaki viccesen azt feltételezte, hogy a színésznő azért vette le a cipőjét, hogy ne magasodjon Baz Luhrmann fölé.

Nicole Kidman egyébként elegáns fekete magas sarkú cipőben érkezett a divatbemutatóra, amelyen 15 éves lánya, Faith is elkísérte. Az eseményen a színésznő testvére, Antonia is részt vett, a vendégek között pedig Margot Robbie és Kylie Minogue is feltűnt.

A videó IDE KATTINTVA megtekinthető.

 

Forrás: Ali Daher, Nicole Kidman sparks debate as she removes her heels to party at the Chanel fashion show bash: 'Who walks barefoot in the 21st century?', Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16269701/Nicole-Kidman-sparks-debate-removes-heels-party-Chanel-fashion-bash-walks-barefoot-21st-century.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.