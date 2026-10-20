Jenna Ortega ellopta a show-t New Yorkban, de új filmje csalódást okozott

Jenna Ortega minden tekintetet magára vonzott hétfőn New Yorkban, ahol új filmje, a Klara és a Nap (Klara and the Sun) premierjén jelent meg. A 24 éves színésznő egy testhez simuló, rojtos ruhát választott, amelyet ezüstös gyöngyök, valamint sárga és barackszínű díszítések tettek különlegessé.

Jenna Ortega filmje nem aratott sikert.

Fotó: NurPhoto via AFP

Jenna Ortega új filmjét keményen bírálták

A bemutatón kolléganője, az 52 éves Amy Adams is megjelent, aki elegáns, vállat szabadon hagyó fekete ruhában lépett a kék szőnyegre. A két színésznőhöz a film rendezője, Taika Waititi is csatlakozott, akivel mosolyogva pózoltak a fotósok előtt.

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A látványos premier ellenére a film fogadtatása korántsem alakult kedvezően. A Kazuo Ishiguro regényéből készült alkotás a londoni filmfesztiválon debütált, azóta pedig több kritikus is mindössze egyetlen csillagot adott rá.

A történet középpontjában Klara áll, akit Jenna Ortega alakít. A robotlányt azért hozták létre, hogy enyhítse az emberek magányát, végül pedig egy Josie nevű tinédzser társává válik.

A film a kritikák összesítése alapján mindössze 25 százalékos értékelést kapott 12 vélemény alapján. Peter Bradshaw kritikus érzelgős, nehézkes zűrzavarnak nevezte az alkotást, míg Tim Robey egyenesen borzalmasnak találta.

Forrás: Niomi Harris, Jenna Ortega wows in daring fringed dress as she joins chic Amy Adams for Klara And The Sun premiere in New York as their movie receives scathing, one-star reviews, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16222677/Jenna-Ortega-fringed-dress-Amy-Adams-Klara-Sun-premiere-New-York.html