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Jenna Ortega ellopta a show-t New Yorkban, de új filmje csalódást okozott

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Nem éppen úgy indult Jenna Ortega legújabb filmjének bemutatása, ahogyan azt az alkotók remélhették. A színésznő a New York-i premieren különleges ruhájával vonzotta a tekinteteket, miközben az új produkciót sorra érték a lesújtó kritikák.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.10.20. 09:24
színésznő premier Jenna Ortega

Jenna Ortega minden tekintetet magára vonzott hétfőn New Yorkban, ahol új filmje, a  Klara és a Nap (Klara and the Sun) premierjén jelent meg. A 24 éves színésznő egy testhez simuló, rojtos ruhát választott, amelyet ezüstös gyöngyök, valamint sárga és barackszínű díszítések tettek különlegessé. 

Jenna Ortega
Jenna Ortega filmje nem aratott sikert.
Fotó: NurPhoto via AFP

Jenna Ortega új filmjét keményen bírálták

A bemutatón kolléganője, az 52 éves Amy Adams is megjelent, aki elegáns, vállat szabadon hagyó fekete ruhában lépett a kék szőnyegre. A két színésznőhöz a film rendezője, Taika Waititi is csatlakozott, akivel mosolyogva pózoltak a fotósok előtt. 

A képek IDE KATTINTVA megtekinthetőek.

A látványos premier ellenére a film fogadtatása korántsem alakult kedvezően. A Kazuo Ishiguro regényéből készült alkotás a londoni filmfesztiválon debütált, azóta pedig több kritikus is mindössze egyetlen csillagot adott rá.

A történet középpontjában Klara áll, akit Jenna Ortega alakít. A robotlányt azért hozták létre, hogy enyhítse az emberek magányát, végül pedig egy Josie nevű tinédzser társává válik.

A film a kritikák összesítése alapján mindössze 25 százalékos értékelést kapott 12 vélemény alapján. Peter Bradshaw kritikus érzelgős, nehézkes zűrzavarnak nevezte az alkotást, míg Tim Robey egyenesen borzalmasnak találta.

 

Forrás: Niomi Harris, Jenna Ortega wows in daring fringed dress as she joins chic Amy Adams for Klara And The Sun premiere in New York as their movie receives scathing, one-star reviews, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16222677/Jenna-Ortega-fringed-dress-Amy-Adams-Klara-Sun-premiere-New-York.html

 

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