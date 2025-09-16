Hűha: Jenna Ortega kebleit csak kristályok borították az idei Emmy-gálán!

A 77. Emmy-díjátadó egyik legemlékezetesebb vörös szőnyeges pillanatát kétségtelenül Jenna Ortega okozta, aki egy merész, ékkövekből és kristályokból készült felsőben jelent meg a fotósok előtt.

A szeptember 14-én, Los Angelesben megtartott gálán a 22 éves színésznő Sarah Burton Givenchy-ház számára tervezett ruháját viselte, amelyet egy letisztult fekete szoknyával párosított. A különleges felső különböző méretű és alakú drágakövekből állt össze, és alig fedte a színésznő dekoltázsát. A divatújságíró, Zanna Roberts Rassi érdekességként hozzátette, hogy a darabot egy koporsóra emlékeztető dobozban kapták kézhez a stylistok.

Ortega megjelenése nem véletlenül keltett nosztalgikus hatást, mivel öltözéke erősen idézte Isabella Rossellini jelmezét az 1992-es Jól áll neki a halál című filmben, ahol Lisle von Rhuman karaktere hasonlóan extravagáns kristályos felsőben tűnt fel. A hasonlóság tudatos döntés volt, mivel Ortega és stylistja, Enrique Melendez rendszeresen építenek popkulturális utalásokra a színésznő imázsában.

Az elmúlt években a fiatal sztár több alkalommal is reflektált filmes ikonokra merész megjelenéseivel. A Wednesday promóciós körútján, valamint a Beetlejuice tavalyi sajtókampányán is olyan összeállításokat választott, amelyek közvetlenül kapcsolódtak a filmek híres jelmezeihez. New Yorkban például Michael Keaton csíkos öltönyét idézte meg, míg a velencei filmfesztiválon egy drámai vörös Dior Haute Couture kreációban lépett a vörös szőnyegre, amelyet sok rajongó Lydia Deetz esküvői ruhájának tisztelgésként értelmezett.