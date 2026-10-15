Harmadik gyermekével várandós Hilary Swank

Három évvel ikrei születése után ismét bővül a család. Hilary Swank 52 évesen harmadik gyermekével várandós, a hírt pedig egy különleges videóval jelentette be közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderülhetett, mikorra várja a kisbabát. A kétszeres Oscar-díjas színésznő egy játékos animációt osztott meg, amelyben pálcikafigurák táncolnak a zenére. A videó végén egy újabb alak jelenik meg, a hasán egy kisbabával.

Hilary Swank harmadik gyermekét várja.

Fotó: Northfoto

Hilary Swank már decemberben világra hozhatja a csöppséget

A színésznő humorosan fogalmazott a bejegyzésében.

Sokan kérdezték, mi lesz a következő projektem. Nos, ez decemberben jelenik meg

– írta.

A mondat alapján a baba még az év vége előtt megszülethet, bár a pontos időpontot egyelőre nem árulta el.

Hilary Swank és férje, Philip Schneider 2018 augusztusában házasodtak össze Kaliforniában, ikreik, Aya és Ohm pedig 2023 áprilisában születtek meg.

Forrás: Milo Pope, Hilary Swank announces she’s pregnant aged 52 and hints at very near due date, Metro, https://metro.co.uk/2026/10/15/hilary-swank-announces-pregnant-aged-52-hints-near-due-date-29710056/