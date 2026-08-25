Jessica Alba megmutatta kockás hasát és elárulta elképesztő alakjának titkát

Jessica Alba látványos edzés utáni fotóval jelentkezett hétfőn, amikor otthoni edzőtermében állt a tükör elé. A 45 éves színésznő bordó sportruhát viselt, amelyhez apró sportmelltartót és magas derekú, testhez simuló leggingset választott, így jól látszott kidolgozott hasa és sportos alakja.

Jessica Alba megmutatta, milyen formában van.

Fotó: AFP

Jessica Alba edzése nem csak a kemény tréningről szól

Jessica Alba mozgásprogramjában a magas intenzitású edzések mellett a hajlékonyságot fejlesztő gyakorlatok is helyet kapnak. Személyi edzője, Ramona Braganza korábban arról beszélt, hogy a színésznő az Iyengar jógát is kedveli, amelynél egy-egy testhelyzetet hosszabb ideig tartanak ki. Ramona szerint Jessica azért szereti ezt a mozgásformát, mert sokat segít neki a nyújtásban.

A színésznő korábban azt is elmondta, hogy sportos alakját többféle mozgásnak köszönheti. Harcművészetet, tornát, táncot és erőnléti edzéseket is végzett, amikor egy sorozaton dolgozott, ezek pedig saját bevallása szerint erősebbé tették, és magasra tették számára a mércét.

Jessica Alba úgy véli, már heti két-három alkalom is számít. Nem ragaszkodik egyetlen mozgásformához, szerinte a jóga, a séta vagy akár egy kerékpáros edzés is megfelelő lehet.



Nem csak az alakja miatt veszi rá magát a mozgásra

A rendszeres edzés mögött nem pusztán külső célok állnak. Jessica Alba korábban arról beszélt, hogy számára sokkal fontosabb az az érzés, amelyet mozgás után tapasztal.

A színésznő így fogalmazott:

Számomra tényleg az a lényeg, hogy hogyan érzem magam edzés után, ezért van motivációm rá. A lelki egyensúlyom miatt csinálom, hogy kitisztítsam a fejemet

– mondta.

Az étkezésben az egyensúlyra törekszik

A színésznő a táplálkozásáról is beszélt korábban. Azt mondta, számára az egyensúly és a mértékletesség a legfontosabb, ezért friss ételeket fogyaszt, miközben kerüli a feldolgozott és a nagy mennyiségű olajban sült fogásokat.

Korábban egy sokkal szigorúbb, testépítő jellegű étrendet is követett, amelyben mindent párolva fogyasztott, az adagok pedig kifejezetten kicsik voltak. Erről már jóval kevésbé lelkesen nyilatkozott, egyszerűen „szörnyűnek” nevezte ezt az időszakot.