„A törött karja dacára” – Két hete szenvedett súlyos balesetet Polyák Lilla, most ezt tette

Polyák Lilla és Gömöri András Máté már jó ideje Kanadában él. A színésznő továbbra is a színpadból él. Férje azonban leginkább edzőként és testépítőként tevékenykedik, és természetesen Lilla is sokszor részt vesz az óráin. Épp oda sietett akkor is, amikor megtörtént a baj, és Lilla a laza bokaszalagjai miatt elesett, de a kezét rosszul rakta le, így darabos orsócsonttörést szenvedett, amit meg is kellett műteni. De hiába a hat hét gipsz és a több hónapos rehabilitáció, a színész-énekes már a napokban újra színpadra állt.

Gömöri András Máté és Polyák Lilla mindenben támogatják egymást, a színésznő kartörése okozta nehézségekkel is együtt küzdenek meg (Fotó: hot! magazin)

Polyák Lilla sérüléséről a férjével közös TikTok-oldalán számolt be, a műtét és a rögzítő ellenére igencsak vidáman.

Elmentem edzeni Máté órájára reggel. Akik ismernek, tudják, hogy a bokaszalagjaim, térdszalagjaim mindig is nagyon lazák voltak, és sok gondom volt velük. Most sem történt egyéb, csak hogy megint aláfordult a bokám… És azt gondoltam, tompítok tenyérrel, és leraktam a kezem, aminek a következménye egy ilyen darabos orsócsont törés lett a könyökömben, amit meg is műtöttek két napja

– mesélte a színésznő valamivel több mint egy hete.

Gömöri András Máté Polyák Lilla fiaival is nagyon jól bánik, a srácok mindig támaszkodhatnak rá (Fotó: hot! magazin archív)

Polyák Lilla balesete után két héttel később már fellép

Bár az énekesnő még nagyon a felépülése elején jár, de ez sem tartotta vissza attól, hogy a torontói HungaroFesten színpadra álljon, amiről Gömöri András Máté számolt be.

A törött karja dacára, a feleségem tegnap fellépett a torontói HungaroFesten, és egy elképesztő koncertet adott, csodálatos kanadai és magyar zenészekkel. Nagyon büszke vagyok erre a kis törött szárnyú madárkára, és hálás vagyok, hogy megünnepelhettük a magyar örökségünket és azokat a kapcsolatokat és azt az életet, amint ebben a hihetetlenül gyönyörű országban építettünk fel

– írta Facebook-oldalán Polyák Lilla férje angolul, majd azt is hozzátette, máig a színésznő legnagyobb rajongója. Ez persze nem is volt kérdés, hiszen a mindennapi videókban is tökéletesen látszik, mennyire odavannak egymásért, és hogyan támogatják egymást a legnehezebb helyzetekben, még ennyi év házasság után is.