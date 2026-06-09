„A törött karja dacára” – Két hete szenvedett súlyos balesetet Polyák Lilla, most ezt tette
Gömöri András Máté és felesége több mint egy héttel ezelőtt árulták el, hogy a színésznő könyöke egy óvatlan esés következtében darabokra tört. De hiába műtötték meg, Polyák Lilla máris visszatért a színpadra.
Polyák Lilla és Gömöri András Máté már jó ideje Kanadában él. A színésznő továbbra is a színpadból él. Férje azonban leginkább edzőként és testépítőként tevékenykedik, és természetesen Lilla is sokszor részt vesz az óráin. Épp oda sietett akkor is, amikor megtörtént a baj, és Lilla a laza bokaszalagjai miatt elesett, de a kezét rosszul rakta le, így darabos orsócsonttörést szenvedett, amit meg is kellett műteni. De hiába a hat hét gipsz és a több hónapos rehabilitáció, a színész-énekes már a napokban újra színpadra állt.
Polyák Lilla sérüléséről a férjével közös TikTok-oldalán számolt be, a műtét és a rögzítő ellenére igencsak vidáman.
Elmentem edzeni Máté órájára reggel. Akik ismernek, tudják, hogy a bokaszalagjaim, térdszalagjaim mindig is nagyon lazák voltak, és sok gondom volt velük. Most sem történt egyéb, csak hogy megint aláfordult a bokám… És azt gondoltam, tompítok tenyérrel, és leraktam a kezem, aminek a következménye egy ilyen darabos orsócsont törés lett a könyökömben, amit meg is műtöttek két napja
– mesélte a színésznő valamivel több mint egy hete.
Polyák Lilla balesete után két héttel később már fellép
Bár az énekesnő még nagyon a felépülése elején jár, de ez sem tartotta vissza attól, hogy a torontói HungaroFesten színpadra álljon, amiről Gömöri András Máté számolt be.
A törött karja dacára, a feleségem tegnap fellépett a torontói HungaroFesten, és egy elképesztő koncertet adott, csodálatos kanadai és magyar zenészekkel. Nagyon büszke vagyok erre a kis törött szárnyú madárkára, és hálás vagyok, hogy megünnepelhettük a magyar örökségünket és azokat a kapcsolatokat és azt az életet, amint ebben a hihetetlenül gyönyörű országban építettünk fel
– írta Facebook-oldalán Polyák Lilla férje angolul, majd azt is hozzátette, máig a színésznő legnagyobb rajongója. Ez persze nem is volt kérdés, hiszen a mindennapi videókban is tökéletesen látszik, mennyire odavannak egymásért, és hogyan támogatják egymást a legnehezebb helyzetekben, még ennyi év házasság után is.
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