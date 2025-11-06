Gömöri András Máté egyedül tér haza Kanadából

Gömöri András Máté és Polyák Lilla másfél évvel ezelőtt költözött ki Kanadába, a pár letelepedési kérelmei jóváhagyása azonban sokkal több időt, energiát és ügyintézést igényel, mint azt elsőre hitte volna a sztárpár. A távoli országból emiatt kiköltözésük óta egyikük sem tért haza Magyarországra, most azonban megtört a jég.

Gömöri András Máté másfél év után végre itthon lehet egy hetet (Fotó: Mediaworks archív)

Gömöri András Máté Kanadában hiányolja a Túró Rudit

A színész kicsattanó örömmel jelentkezett be Instagram-oldalán, a 24 óráig elérhető sztoriból kiderült, hogy végre hazai vizekre evezhet.

Na, Csibészek, rejtsétek el a házi pálinkát, mert irányulás van hazafele! Másfél év után végre hazajutok, igaz, csak egy szűk hét erejére látogatóba, de megyek! Úgyhogy feltankolok Pöttyös Túró Rudiból meg házi pálinkából, illetve hétvégén találkozunk a Superbody-n, úgyhogy sűrű hétnek nézek elébe, most pedig vár rám egy tizenpár órás repkedés ide-oda, és már sitty-sutty otthon is leszek!

Máté tehát a kinti győzelmek után továbbra is aktív testépítő, így vélhetően nem csak nézőként érkezik, hanem itthon is versenybe száll az éremért. Korábban a Borsnak adott interjújában egyébként elárulta, hogy a verseny felkészülési időszaka rendkívül kimerítő. Tíz hónappal a verseny előtt ugyanis már megkezdődik egy étrend összeállítás, állítása szerint a bevitt táplálék szinte nagyobb részt tesz hozzá a sikerhez vezető úthoz, mint maga az edzés.

Itt nincs az, hogy egy nehezebb nap után elmész este sörözni, bevágsz mellé egy hamburgert és máris könnyebb lesz minden. Borzasztó szélsőséges mentális állapotba lehet kerülni, meg persze fizikaiba is, hiszen 16-20 héten keresztül folyamatosan kalóriadeficitben tartani a testet őrületes kihívás; mindamellett, hogy közben ugyanúgy szembe kell nézni a hétköznapi kihívásokkal.

– fogalmazott.

Máténak egyébként meglehetősen nagy rutinja van a versenyzésben, így vélhetően nem pálinkázással fogja tölteni az itthoni időszakot, ráadásul az repülőre is feladható, jóllehet, a Túró Rudi már nehezebben bírná ki a visszautat.

Gömöri András Máté felesége Kanadában maradt

Polyák Lilla mindeközben kint maradt, bár nincs az a rajongó, aki aggódna egy egyhetes kiruccanás miatt, kapcsolatuk ugyanis olyan sziklaszilárd lábakon áll, amit rengeteg házaspár megirigyelhetne. Közös TikTok-csatornájukon kintlétük idején is rendszeresen hírt adnak magukról és sokat mesélnek az életükről: nemrég például elárulták, miért nem született közös gyermekük és hogyan csattant el közöttük az első csók.