Polyák Lilla és Gömöri András Máté megtörték a csendet: Drámai részletek arról, miért nem született közös gyerekük

Polyák Lilla és Gömöri András Máté több mint másfél éve költöztek Kanadába, ahol közös TikTik-csatornájukon keresztül rendszeresen tartják a kapcsolatot rajongóikkal. Legújabb videójukban olyan intim részleteket árultak el a kapcsolatukról, amelyről korábban még soha nem beszéltek.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté közös babát szerettek volna (Fotó: Mediaworks archív)

Polyák Lilla: „Két pozitív teszt egyetlen napon...”

Polyák Lilla kora sokszor terítékre kerül annak kapcsán, hogy miként kezelik a kettejük között lévő korkülönbséget, ebből azonban sosem csináltak sem titkot, sem nagy ügyet, mindig őszintén kommunikáltak arról, hogy élik meg mindezt. Az Én a Tied TikTok-oldalukon legújabb közös videójukban elárulták, hogy amikor összejöttek, mindketten szerettek volna „még egy közös aprónépet összehozni”.

Az elején megpróbáltuk természetes úton, aztán hamar körvonalazódott, hogy külső segítségre lesz szükség. Bevállaltuk a lombikot, ami egy nagyon nehéz dolog. Volt egy olyan, aki meg akart maradni és nagyon úgy tűnt, hogy sikerülhet. Annál nehezebb napot nem is tudok, mint amikor két pozitív tesztje van az embernek: egy terhességi és egy covid. Azt nem tudta átvészelni az a baba. Aztán eljött az a pont, amikor mindketten azt mondtuk, hogy most már nem kell kísérteni a sorsot

– kezdi Lilla, majd Máté vette át a szót tőle.

Háromszor is nekifutottunk a lombiknak, de a harmadik sikertelen próbálkozás után úgy döntöttünk, nincs értelme annak, hogy egy próbálkozás közben elveszítsük egymást, vagy hogy tönkremenjen a kapcsolatunk.

Kislányban gondolkodtak

Máté elárulta, hogy az egymás iránti őszinte kommunikáció jelentette a megoldást, bár nem titok, hogy ő nagyon vágyott volna egy kislányra.

Én aztán végképp szerettem volna masnit kötögetni a hajába, meg pinkre festeni a körmömet vele együtt, erről nyilván nagyon sokat beszélgettünk, mert ezt ki kellett dolgozni magunkból. De az én életem egy nagyon erős példa arra, hogy nem feltétlenül a genetikai kötelék miatt lesz családod.

Mint ismeretes, Gömöri András Máté nagyon korán elveszítette a szüleit, ő azonban úgy véli, kapott helyette egy olyan családot, akikhez legalább annyira erősen kötődik, mintha oda született volna. Polyák Lilla gyerekei Mátéval is nagyon szoros kapcsolatot ápolnak, mint mondja, ugyanolyan felelősséggel és szeretettel fordul feléjük, és ugyanúgy támogatja őket, mintha a sajátjai lennének.

Nekem az életben ez volt a feladatom, hogy ezt a leckét megtanuljam. Természetesen vannak olyan pillanatok, amikor ez érzékenyebben érint, például, ha a kollégámat meglátom az edzőteremben a kislányával, akkor megdobban a szívem. Ezeket viszont nem fojtom el, nem nyelem vissza, mindig elmondom Lillának is, ilyenkor én is látom a szemében, hogy mit érez. Ez nem olyan dolog, hogy egyszer rendbe rakod, és onnantól kezdve meg van oldva, hanem ezzel együtt kell tudni élni és néha erősebben előjön, néha meg kevésbé. De ezekről beszélni kell, nekünk mindig ez volt a megoldás, akkor is, ha rossz, sőt, olyankor kell csak igazán.

Lilla azzal zárta a gondolatsort, már elfogadták, hogy nem járhat nekik minden. Az biztos, hogy mindketten nagyon korrektül állnak hozzá a dologhoz és maximális módon megbecsülik és szeretik egymást.