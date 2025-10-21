Kiderült a titok: így csattant el az első csók Polyák Lilla és Gömöri András Máté között

Polyák Lilla és Gömöri András Máté tündérmesébe illő története még mindig folyamatos téma a rajongók körében, a páros pedig előszeretettel avatja be a követőket közös titkaikba. Legfrissebb videójukban egy elképesztően cuki sztori került elő, mégpedig, hogy hogyan csattant el közöttük az első csók.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté első közös csókját Máté gondosan megtervezte (Fotó: Gömöri András Máté)

Polyák Lilla semmit nem sejtett a tervből

Gömöri András Máté nem tagadja, hogy sokkal hamarabb kinézte magának Lillát, mint fordítva, Lilla ugyanis ebben az időszakban épp a válás közepén volt, ami nagyon megviselte őt. A két színész egy közös darab kapcsán került közelebbi viszonyba egymással, ekkorra azonban Máté már tudta, hogy többet szeretne a színésznőtől. Ahogy szép lassan kezdték egy kicsit a munka révén jobban megismerni egymást, Lilla megnézte Máté egyik előadását, ami után elhívta őt egy kisebb összejövetelre.

Ekkor éreztem azt, hogy kezd repedezni az a bizonyos jég és elárultam két barátomnak, Kiskeronak és Szerényi Lackónak, hogy alakulnak a dolgok. Így aztán az előadás után leültünk a büfébe és megbeszéltük a haditervet. Hogy nem ihatok sokat, hogy kicsit legyek kimért és persze legyen egy jó belépőm

– kezdi Máté, aki az ominózus pub-ba végül úgy érkezett meg, hogy azonnal a pulthoz sietett és közölte, hogy mindenkinek fizet még egy kört az asztalnál. „Egy úr a pokolban is úr persze, bár nekem rohadtul nem volt elég zsetonom” – viccelődött Máté, majd Lilla hozzátette, hogy ez tényleg egy menő belépő volt, de utólag azért lesokkolódott, hogy Máté ennyire megtervezett mindent azon az estén. Gömöri András Máté egyik fontos pillanata ezen az estén az volt, amikor Lillával végre kettesben tudtak beszélgetni, közben a barátnői a háta mögött azt mutogatták neki, hogy bele se kezdjen.

Velük egyébként azóta is szívbéli jó barátságban vagyunk, de azért ki kellett érdemelni azt a bizalmat is

Ezen az ominózus estén elcsattant közöttük az első csók is, majd Máté taxival vitte haza Lillát és szentül meg volt róla győződve, hogy fel is mehet hozzá, de a színésznő egyértelműen a tudtára adta, hogy szó sem lehet róla, így Máté kénytelen volt másik taxit hívni és hazamenni.