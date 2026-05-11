Sandra Bullock, Rachel Weisz: sztárok, akik negyven felett vállaltak gyereket
Az anyaság öröme megéri a várakozást a sztárok esetében is. Többen a béranyaság, illetve az örökbefogadás mellett döntöttek azért, hogy gyereket nevelhessenek, így tett például Sandra Bullock is.
A hollywoodi sztárok közt is akad, aki 40 éves kor felett szült vagy fogadott örökbe gyereket, Sandra Bullock utóbbi mellett döntött – írja a legfrissebb hot! magazin.
Sandra Bullock - 45 évesen
A fiát, Louist 2010-ben fogadta örökbe a színésznő, a lánya, Laila öt évvel később érkezett a családba.
Amikor Lailára nézek, kétség sem férhet hozzá, hogy rég itt kellett volna lennie
– mondta a Bullock a People 2015 decemberében megjelent címlapsztorijában, amelyben a világ megismerhette a kislányát.
Kristin Davis – 53 évesen
A Szex és New York sztárja 2011-ben, örökbefogadás révén lett először anya: ekkor érkezett a lánya, Gemma Rose. Szintén adoptált második gyermekének, Wilsonnak a születését Marc Malkin újságíró exkluzív Facebook-bejegyzésben jelentette be, 2018 májusában. „Miss Davis, most már kétszeres az áldás!” – írta Malkin.
Rachel Weisz – 48 évesen
James Bondnak szült csodagyereket. 2018-ban a sorozatszínésznő a The New York Times-nak adott interjúban jelentette be, hogy a férjével, Daniel Craiggel az első közös gyermeküket várják.
Lesz egy kis emberkénk. Alig várjuk, hogy találkozhassunk vele. Ez egy igazi csoda!
– nyilatkozta. 2018 szeptemberében megszületett a kislányuk. Két testvér várta: Weisz fia, Henry és Craig lánya, Ella, akik a szülők korábbi kapcsolataiból születtek.
Gwen Stefani – 44 évesen
2014-ben született meg az énekesnő harmadik fia, Apollo. A két nagyobbik gyerek, Kingston és Zuma nagyon örült a kistesónak. Stefani a People magazinnak 2020-ban így lelkendezett:
Hihetetlen boldogsággal tölt el, hogy mindhárman az én gyermekeim. Egyszerűen hihetetlenek!
