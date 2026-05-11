Sandra Bullock, Rachel Weisz: sztárok, akik negyven felett vállaltak gyereket

Az anyaság öröme megéri a várakozást a sztárok esetében is. Többen a béranyaság, illetve az örökbefogadás mellett döntöttek azért, hogy gyereket nevelhessenek, így tett például Sandra Bullock is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.11. 12:30
A hollywoodi sztárok közt is akad, aki 40 éves kor felett szült vagy fogadott örökbe gyereket, Sandra Bullock utóbbi mellett döntött – írja a legfrissebb hot! magazin.

Sandra Bullock gyermekei öt év különbséggel érkeztek / Fotó: hot! magazin/ Profimedia

Sandra Bullock - 45 évesen

A fiát, Louist 2010-ben fogadta örökbe a színésznő, a lánya, Laila öt évvel később érkezett a családba.

Amikor Lailára nézek, kétség sem férhet hozzá, hogy rég itt kellett volna lennie

– mondta a Bullock a People 2015 decemberében megjelent címlapsztorijában, amelyben a világ megismerhette a kislányát.

Kristin Davis két gyereket is adoptált  / Fotó: hot! magazin/ Profimedia

Kristin Davis – 53 évesen

A Szex és New York sztárja 2011-ben, örökbefogadás révén lett először anya: ekkor érkezett a lánya, Gemma Rose. Szintén adoptált második gyermekének, Wilsonnak a születését Marc Malkin újságíró exkluzív Facebook-bejegyzésben jelentette be, 2018 májusában. „Miss Davis, most már kétszeres az áldás!” – írta Malkin.

Rachel Weisz is boldog anya / Fotó: hot! magazin/ Profimedia

Rachel Weisz – 48 évesen

James Bondnak szült csodagyereket. 2018-ban a sorozatszínésznő a The New York Times-nak adott interjúban jelentette be, hogy a férjével, Daniel Craiggel az első közös gyermeküket várják.

Lesz egy kis emberkénk. Alig várjuk, hogy találkozhassunk vele. Ez egy igazi csoda!

– nyilatkozta. 2018 szeptemberében megszületett a kislányuk. Két testvér várta: Weisz fia, Henry és Craig lánya, El­la, akik a szülők korábbi kapcsolataiból születtek.

Gwen Stefanie 44 évesen szült
Gwen Stefani 44 évesen szült / Fotó: Christopher Polk / hot! magazin/ Getty Images

Gwen Stefani – 44 évesen

2014-ben született meg az énekesnő harmadik fia, Apollo. A két nagyobbik gyerek, Kingston és Zuma nagyon örült a kistesónak. Stefani a People magazinnak 2020-ban így lelkendezett:

Hihetetlen boldogsággal tölt el, hogy mindhárman az én gyer­me­keim. Egyszerűen hihetetlenek!

