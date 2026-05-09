Az Exatlon Kihívói zokogva búcsúztatták csapattársukat: Nagy Beni is megszólalt

Szívet tépő pillanatoknak lehettünk tegnap este szemtanúi az Exatlon Hungary 2026-os évadában. Mivel a Kihívók elveszítették a végjáték második fordulóját is, így míg a Bajnokok ünnepeltek, Horváth Roland és Nagy Benedek egymás ellen küzdött a továbbjutásért. A párbajból végül előbbi került ki győztesen, így a tartalomgyártónak kellett távoznia. Ez azonban nem csak neki volt nehéz. Az elképesztően szoros küzdelem után a kék csapat minden tagja sírva ölelte magához Benit, aki maga próbálta biztatni a többieket, különösen Hadobás Olivért, aki teljesen kiborult. A torokszorító percek után az Exatlon kiesője Gelencsér Timinek és Palik Lászlónak mesélt az érzéseiről.

Az Exatlon 2026-os évadának döntő hete előtti utolsó kieső a Kihívók Nagy Benedekje lett (Fotó: TV2)

A korábbi Exatlonos Nagy Dani öccse, a Kihívók Nagy Benije nemcsak a saját csapatának szíve-lelke volt, hanem a közönség egyik, ha nem a legnagyobb kedvence is, így nem csoda, hogy mindenki kiborult, amikor kiderült, hogy véget ért számára a verseny. És mindezt csak tovább fokozta, amikor ismét kimondta, Nagy Dani sérülése miatt vágott bele az műsorba, hiszen ekkor már nála is eltört a mécses.

„Három dolgot ígértem meg, hogy a végsőkig küzdeni fogok: nem sérülök le, és hogy élvezni fogom. Mind a hármat úgy gondolom, hogy sikerült betartani. Piszkosul élveztem az itt létet, ezt az egész hét hetet, majdhogynem a végéig. Ha őszinte akarok lenni, túlszárnyaltam az elképzeléseimet a helyezésemet illetően, mert van önkritikám, és vannak nálam itt jobbak, ahogy ezt ma Roli be is bizonyította” – mondta ki Palik Laci előtt állva.

De azt a sok útravalót, amit innen hazaviszek, nem is tudom, mikor fogom tudni feldolgozni. Ez a két hónap annyira fantasztikus volt, hogy évekig, de lehet, hogy a hátra lévő életem végéig emlegetni fogom. Úgyhogy nagyon köszönöm a csapatomnak, és az Exatlonnak. Elképesztően boldog vagyok

– folytatta széles mosollyal.

Az Exatlon versenyzői teljesen kiborultak Nagy Beni kiesése miatt, ő maga próbálta felvidítani a csapatot (Fotó: TV2)

Az Exatlon férfi győztese akár Hadobás Olivér is lehet

Bár a legtöbben a Bajnokokat és Koplányi Gábort emlegetik, mint legerősebb játékosok, pedig Beni szerint a Kihívók Hadobás Olivérjével még nagyon is számolni kell. Kiesése után elárulta, milyen helyezést jósol barátjának.