Az Exatlon Kihívói zokogva búcsúztatták csapattársukat: Nagy Beni is megszólalt
Tegnap este lezárult a csapatos szakasz, így jövő héten már egyéniben küzdenek a versenyzők. A döntő előtti utolsó kieső pedig az Exatlon Nagy Benije lett, akinek távozását az összes Kihívó megsiratta. Erről ő maga is megszólalt.
Szívet tépő pillanatoknak lehettünk tegnap este szemtanúi az Exatlon Hungary 2026-os évadában. Mivel a Kihívók elveszítették a végjáték második fordulóját is, így míg a Bajnokok ünnepeltek, Horváth Roland és Nagy Benedek egymás ellen küzdött a továbbjutásért. A párbajból végül előbbi került ki győztesen, így a tartalomgyártónak kellett távoznia. Ez azonban nem csak neki volt nehéz. Az elképesztően szoros küzdelem után a kék csapat minden tagja sírva ölelte magához Benit, aki maga próbálta biztatni a többieket, különösen Hadobás Olivért, aki teljesen kiborult. A torokszorító percek után az Exatlon kiesője Gelencsér Timinek és Palik Lászlónak mesélt az érzéseiről.
A korábbi Exatlonos Nagy Dani öccse, a Kihívók Nagy Benije nemcsak a saját csapatának szíve-lelke volt, hanem a közönség egyik, ha nem a legnagyobb kedvence is, így nem csoda, hogy mindenki kiborult, amikor kiderült, hogy véget ért számára a verseny. És mindezt csak tovább fokozta, amikor ismét kimondta, Nagy Dani sérülése miatt vágott bele az műsorba, hiszen ekkor már nála is eltört a mécses.
„Három dolgot ígértem meg, hogy a végsőkig küzdeni fogok: nem sérülök le, és hogy élvezni fogom. Mind a hármat úgy gondolom, hogy sikerült betartani. Piszkosul élveztem az itt létet, ezt az egész hét hetet, majdhogynem a végéig. Ha őszinte akarok lenni, túlszárnyaltam az elképzeléseimet a helyezésemet illetően, mert van önkritikám, és vannak nálam itt jobbak, ahogy ezt ma Roli be is bizonyította” – mondta ki Palik Laci előtt állva.
De azt a sok útravalót, amit innen hazaviszek, nem is tudom, mikor fogom tudni feldolgozni. Ez a két hónap annyira fantasztikus volt, hogy évekig, de lehet, hogy a hátra lévő életem végéig emlegetni fogom. Úgyhogy nagyon köszönöm a csapatomnak, és az Exatlonnak. Elképesztően boldog vagyok
– folytatta széles mosollyal.
Az Exatlon férfi győztese akár Hadobás Olivér is lehet
Bár a legtöbben a Bajnokokat és Koplányi Gábort emlegetik, mint legerősebb játékosok, pedig Beni szerint a Kihívók Hadobás Olivérjével még nagyon is számolni kell. Kiesése után elárulta, milyen helyezést jósol barátjának.
„Én őszintén gondolom és remélem, hogy Olivér lesz az egyik a döntőben. Az, hogy ki lesz az ellenfele, nagyon jó kérdés, mert Kopi a medáljaival bebizonyította, hogy egy igen jó játékos, és őt egy nagyon ügyes és tehetséges sportolónak találom, tehát én őt nagyon nagy esélyesnek látom” – elmélkedett Gelencsér Timinek.
Viszont ne felejtsük el, hogy a Bajnok srácok az elmúlt hetekben, így hogy ennyit futnak, és ennyit tudnak gyakorolni, olyan szinten feljöttek mind statisztikailag, mind teljesítmény ügyileg, ami által azt is el tudom képzelni, hogy bármelyikük ott lesz a döntőben. Olyan szinten kiegyenlítettek az erőviszonyok, hogy bármi lehet
– tette még hozzá végül, de korántsem utolsó sorban. De az, hogy ténylegesen ki nyeri az idei évadot, csak az Exatlon döntőjéből derül majd ki, a jövő hét végén, így addig a nézők is együtt izgulhatnak Benivel.
