Ez fájhatott! Kórházba szállították Taylor Momsent egy mérges pókmarás miatt
Az énekesnő küzd a pókméreg ellen. Egy denevér után egy mérges pók is lecsapott Taylor Momsenre.
Taylor Momsen kórházba került, miután Mexikóban megharapta egy mérges pók. Azonban nem ez az első alkalom, hogy az énekesnőt megharapta valami az AC/DC-vel közös turnéja során.
A korábban színésznőként, majd zenészként is tevékenykedő sztár, aki Cindy Lou Who szerepét játszotta a Grincs című filmben, Mexikóban turnézott, amikor a nyolclábú szörnyeteg megharapta a lábát. A 32 éves énekesnő, aki a The Pretty Reckless zenekar frontembere, Instagram-posztjaiban mutatta meg a lábát, amely a bokától a térdig vörös, duzzadt folttal volt borítva.
Egy videót is megosztott a platformon, amelyhez ezt írta:
„Nem is lenne igazi AC/DC-turné, ha nem harapnának meg… ezúttal egy hatalmas pók úgy döntött, hogy kivesz belőlem egy darabot, és a mérge alaposan megviselte a szervezetemet, így a tegnap esti koncert előtt a csodálatos mexikói orvosoknak kellett beavatkozniuk… tegyétek fel a listára! Spider woman? Batgirl?”
Taylor Momsen szerencsétlenségére azonban az injekció nem volt olyan hatékony, mint eredetileg remélték, és alig néhány órával később újra a sürgősségin találta magát, hogy megpróbálják megfékezni a terjedő mérget.
Ma kórház, holnap koncert, a mérgező pókok NEM JÓK, de a show-nak folytatódnia kell, holnap találkozunk, Mexikóváros!
- írta az énekesnő.
Mivel az állapota az elkövetkező 12 órában romlott, Taylor később elárulta, hogy kénytelen volt az éjszakát orvosi felügyelet alatt tölteni, hogy kordában tartsák a súlyos harapás utáni reakcióját. Bár a harapás minden bizonnyal váratlan eltérést jelent a turnéterveitől, nem ez az első alkalom, hogy fellépés közben megharapják.
Még 2024-ben végül veszettség elleni oltást kellett kapnia, miután Spanyolországban egy denevér harapta meg szintén a lábát.
„Most egy repülő denevér van a lábamon. Valaki segítene nekem, kérem?” - mondta akkor a közönségnek, miközben a denevér a lábai körül repült, majd a szoknyájára kapaszkodott. Csak a fellépés után jött rá, hogy a denevér belemélyesztette a fogait, és valóban megharapta a combját - számolt be róla az Unilad.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre