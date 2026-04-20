Édesapja nyomdokaiba lép Sasvári Sándor gyönyörű lánya: „Nagyon büszke vagyok rá”
A színész nem csak karrierjében, hanem magánéletében is sorra halmozza a sikereket. Sasvári Sándor, aki két gyönyörű fiatal lány büszke édesapja most lapunknak mesélt boldog családi életéről, és közelgő színházi darabjairól.
Sasvári Sándor nem csak a színpadon mondhatja magát sikeres embernek, hanem a magánéletében is. Több, mint 30 éve él boldog házasságban feleségével, Ildikóval, aki két gyönyörű lánygyermekkel ajándékozta meg a színművészt.
Sasvári Sándor lányával együtt áll színpadra
A Jászai Mari-díjas színművész idősebb gyermeke, Sasvári Léna, édesapja nyomdokait követve csatlakozik hozzá a színpadon. A fiatal tehetség nem csupán egy, hanem több darabban és előadásban is megcsillogtatja tehetségét a nagyközönség előtt. Sasvári Sándor büszkén mesélt lapunknak a különleges érzésről, amely akkor járja át, amikor gyermekével közösen alkothat maradandót a színpadon.
Nagyon büszke vagyok rá, és nagyon megható, amikor hallom és látom őt játszani velem együtt egy színházi darabban, ráadásul lóháton. Most készülünk egy darabra, amelyben a gyönyörű hangját és színészi képességeit is meg tudja mutatni. Ezen kívül természetesen van neki rendes végzettsége, munkája, lovakkal is foglalkozik, úgyhogy abszolút több lábon áll
– mesélte a színész.
A népszerű színművész lánya nemcsak a színházban bizonyíthatja be tehetségét, különleges hangját már az összes zenei portálon ismeri a közönség.
Hogyha úgy alakul, hogy kettőnket tudnak meghívni egy előadásra, akkor duetteket is előadunk. Szóló videóklipje is készült Lénának, jelenleg is készül kettő zenei anyag, amelyek nagyjából tíz dalból állnak majd
– harangozta be a hamarosan elkészülő slágereket Sasvári Sándor.
Sasvári Léna édesapját tartja igazi példaképnek
Sasvári Sándor gyermeke már egészen kicsi korában tudta, hogy nagy szeretettel fordul a zene és a színház világa felé. A kétgyermekes édesapa lapunknak elárulta, hogy Léna már gyermekként is fellépésekre járt, így nem érte váratlanul, amikor csatlakozott hozzá néhány darabban. Az első közös színpadra állás pillanatát a mai napig csodás emlékként őrizgetik.
Ő egészen kicsi volt, amikor már egyedül is színpadra lépett. Azt hiszem a Kongresszusi Központban volt az első fellépése, valamilyen műsor keretében, amit részben én szerveztem. Aztán jöttek magától a lehetőségek és az alkalmak. Neki vannak saját elképzelései, hogy milyen dalokat szeret énekelni, úgyhogy nagy boldogsággal tölt el, hogy ilyen önállóan veszi az akadályokat és a megmérettetéseket
– nyilatkozta a színművész.
Sasvári Sándor színdarabjai tarolnak idén a színházban
A színész miközben figyelemmel kíséri lánya karrierjét, szakít időt a sajátjára is. Sasvári Sándor hatalmas erőbedobással és elképesztő energiával játszik a színpadon. Hamarosan a József Attila színházban debütál, miközben a Madách Színházban teltházas előadásokat ad elő.
Hamarosan a József Attila Színház színpadán lépek színpadra egy új darabban. Fellépéseken és jótékonysági koncerteken sokszor felléptem ott már, egy-egy számmal, de ezúttal más lesz, valami igazán különleges. Emellett nyárra készülünk egy zenés-rockos-lovas fesztivál keretében egy vadonatúj darabbal, ami Széchenyi Istvánról szól, ebben a darabban én Széchényi Ferencet alakítom. Közben májusban folytatódnak az Operaház Fantomjának az előadásai a Madách Színházban, amely darab túl van az ezredik előadáson, illetve készülünk két arénás előadásra a Mamma Mia-ból, amelyben Sam Carmichael-t alakítom most már több, mint tíz éve
– mondta Sasvári Sándor, aki mindemellett önálló fellépésekre jár, lovasversenyeken vesz részt, és járja az országot.
