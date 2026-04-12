RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Rátóti Zoltán: „Én a jobb sorsot választom, ezért szavazok a Fideszre”

Sorsdöntő választás zajlik Magyarországon. Rátóti Zoltán szerint a tét óriási, hiszen az ellenzék kormányra kerülésével hazánk elveszítené a nemzeti függetlenségét. Éppen ezért voksol a Fideszre.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 11:50
Rátóti Zoltán úgy véli, a mai, április 12-ei választás sorsdöntő jelentőségű Magyarország számára, hiszen minden eddiginél nagyobb a tét. A szomszédunkban háború dúl, aminek az európai vezetők nem akarnak véget vetni, sőt, többször is elmondták, hogy azt szeretnék, ha európai emberek is harcolnának a csatatéren. Ez meg is történne akkor, ha 2027-ben felvennék a háborúban álló Ukrajnát az Európai Unióba. Magyarország kormánya azonban erre nemet mond, és azon dolgozik, hogy hazánk kimaradjon ebből a háborúból.

Rátóti Zoltán a jobb sorsot választja (Fotó: Facebook)

Rátóti Zoltán Orbán Viktorra szavaz: Elkerülhetjük a balsorsot

A Kossuth-díjas színész-rendező az ellenzéki párt jelmondatát – "Most vagy soha" – vizsgálta meg, és saját értelmezését is megosztotta. Rátóti szerint ezek a szavak nemcsak hangzatosak, hanem komoly következményeket is hordozhatnak azok alapján, amiket a Tisza Pártról és annak vezetőjéről lát. Szerinte a jelmondat mögött olyan folyamatok rajzolódnak ki, amelyek veszélyeztethetik az ország eddig elért eredményeit és stabilitását. A színész hangsúlyozta: számára egyértelmű, hogy olyan irányt kell választani, amely megőrzi Magyarország békéjét és biztonságát. Éppen ezért döntött úgy, hogy a Fideszre és Orbán Viktor miniszterelnökre adja le a voksát.

„Április 12-én a sorsunkról döntünk. Az ellenzéki párt jelmondata számomra ezt sugallja: a "most" azt jelenti, hogy most fogják feladni hazánk szuverenitását, most rombolják le az elért eredményeket. A soha pedig előre vetíti, hogy mikor tudjuk visszaszerezni ezeket, ha ők kerülnének hatalomra. Nem kisebb a tét: a sorsunkról fogunk dönteni. Én a jobb sorsot választom, ezért szavazok a Fideszre. Az Orbán Viktorra leadott szavazatokkal elkerülhetjük a balsorsot. Fidesz a biztos választás – mondta Rátóti Zoltán.

Rátóti Zoltán tehát úgy látja, hogy a választás valódi tétje a jövő iránya, a stabilitást és a biztonságot pedig csak a jelenlegi kormány tudja garantálni - írja a Bors.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
