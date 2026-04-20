Hihetetlen rekordot döntött a Pamkutya: olyat értek el, amit még soha senki Magyarországon

A Pamkutya tagjai, Osbáth Norbert és Osbáth Márk arcukat napszemüveg és sapka mögé rejtve Béla és Pista néven kezdtek népszerű dalokból paródiákat gyártani a YouTube-ra 16 évvel ezelőtt. A testvérpár akkor valószínűleg maga sem számított arra, hogy egy napon majd a rajongóik fogják követelni, hogy adjanak koncertet az eddig összegyűlt poénosan átírt dalokkal. A srácok végül beadták a derekukat, és olyasmit értek el, amire eddig hazánkban nem volt példa.

A Pamkutya zenéin fiatalok tízezrei nőttek fel, így nem csoda, hogy a koncertjeik ekkora sikert arattak Fotó: Kuklis István

Osbáth Norbert öccsével, Márkkal alapított paródia zenekart Pamkutya néven 2010-ben, bár ők sokáig inkább tartalomgyártóknak titulálták magukat, mint zenészeknek. Mostanra azonban ezt a jelzőt is kiérdemelték, hiszen 16 év után először, a rajongóik kérésére koncertet szerveztek, ráadásul nem is egyet. A srácok hét alkalommal töltötték meg az arénát, amivel egy egyedülálló rekordot is sikerült felállítaniuk. A Pamkutya MVM Dome-os koncertsorozatának végén ugyanis a szervezők nagy bejelentést tettek.

„Azt már mindenki tudja, hogy hét darab Dome-ot töltöttetek meg, ami a Dome történetében még sosem volt előtte. Viszont van egy dolog, amivel most meglepünk titeket” – kezdte a helyszín képviselője a színpadon.

El kell mondanunk, hogy még soha, senkinek Magyarországon nem volt olyan, hogy az első koncertjén 116 ezer darab jegyet adott el. Élete első koncertjén

– nyomatékosította, miközben átadták az oklevelet a Pamkutya Bélájának és Pistájának.

A Pamkutya tagjai sosem felejtik el ezeket a koncerteket

Természetesen nemcsak a rajongóknak, hanem Norbinak és Márknak is hatalmas élmény volt ez a koncertsorozat, amit még álmukban sem mertek volna elképzelni, és amit meg is köszöntek a nézőiknek a 7. buli utolsó dalánál.

Imádunk titeket, és soha nem fogjuk elfelejteni ezt a hangot! És az a helyzet, hogy méltó módon zártuk ezt a koncertsorozatot, egy hihetetlen fináléval, és ezt nektek köszönhetjük!

– hálálkodtak a Pamkutya Aranybula című, egyik, ha nem a legnépszerűbb dalának végén. És valószínűleg ezt tényleg nem lesz könnyű felülmúlni, bárki is próbálkozik, szóval a srácoknak tényleg sikerült magasra tenni a lécet.