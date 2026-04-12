Kulcsár Edina a választás napján nem kertelt: „Minden egyes szavazat számít, ne maradjatok otthon!”
Sorsdöntő naphoz érkezett az ország, hiszen ma dől el, ki irányítja Magyarországot a következő 4 évben. A közösségi médiában is hatalmas a pezsgés, Kulcsár Edina videóban buzdította követőit a szavazásra, egyúttal hitet tett a jelenlegi kormány stabilitása mellett.
Elérkezett április tizenkettedike, a várva várt választások sorsdöntő napja. A hazai sztárvilág sem marad ki az eseményekből. A négygyermekes családanya, Kulcsár Edina úgy határozott, hogy ezen a fontos vasárnapon egyértelműsíti politikai álláspontját a követői számára. Közzétett videójában arra buzdított mindenkit, hogy vegyen részt a szavazáson, hiszen a családok jövője a tét. Számára a jelenlegi vezetés jelenti azt a biztonságot, amire a mai viharos időkben szüksége van Magyarországnak, és maximálisan támogatja a kormánypártot - írja a Bors.
Kulcsár Edina TikTokon üzent rajongóinak a választás napján
A sztáranyuka a TikTokon üzent hatalmas követőtáborának: „Elérkezett a választás napja, úgyhogy szeretnék mindenkit megkérni, hogyha fontos a jövője vagy a családja jövője, menjen és szavazzon.” Szerinte minden egyes voks számít:
Nyilván az én álláspontom tiszta számotokra, a családom a legfontosabb, és én ennek megfelelően fogok dönteni, úgyhogy én is most megyek szavazni, menjetek ti is!
– mondta az édesanya, aki a napokban már határozottan kifejtette véleményét a hazai helyzetről. Edina nem érti azokat, akik elégedetlenkednek: „A múlt hétvégén a negyedik étterembe tudtunk beülni, mert olyan szinten nem voltak helyek, a plázák dugig vannak, szóval én nem értem egyébként, amikor olvasom ezeket a panaszkodásokat, hogy mi a probléma, hát nézzünk már körbe!” Kiemelte a hazai családpolitikát is, ami a jelenlegi kormány állhatatos munkájának köszönhető: „A családosokat olyan szinten segítették és segítik a mai napig, ami szerintem tényleg példaértékű.” Anyukaként maximálisan elégedett az elmúlt évek fejlődésével.
Nem akarja, hogy háborúba sodródjon az ország
A béke kérdése is döntő volt számára, mert retteg a konfliktusoktól, ami rengeteg magyar család életét keserítheti meg, ha a háborúpárti Tisza Párt hatalomra jut:
A háború bizony elég régóta itt van a levegőben, ezért én azt gondolom, hogy ezekben az időkben egy stabil és tapasztalt miniszterelnökre van szükségünk
– fejtette ki Kulcsár Edina Orbán Viktor kapcsán. A kormányváltásban bízóknak is keményen üzent: „Senkinek nem lesz attól jobb az élete, hogy ha esetleg a jelenlegi kormányt leváltják.” Szerinte ők örök elégedetlenek, akiknek a saját kezükbe kellene venniük a sorsukat ahelyett, hogy másoktól várnák a csodát.
