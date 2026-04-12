Kökény Dani: „Biztos tudásra, tapasztalatra és csapatra van szükség”

A mai napra várt hónapok óta az egész ország, mivel végre kiderül, hogy ki lesz Magyarország miniszterelnöke a következő négy évben. Több sztár volt a héten, aki kiállt Orbán Viktor és a Fidesz mellett, mivel szerintük a béke a legfontosabb üzenete az előttünk álló időszaknak. Kökény Dani is beállt a sorba és elárulta, hogy kire fog szavazni a mai napon, amit lapunknak megindokolt videójában.

Kökény Dani Orbán Viktorra és a Fideszre szavaz a mai országgyűlési választásokon (Fotó: Kökény Dani)

Kökény Dani kiállt a háború ellen

A világban fegyveres konfliktusok zajlanak, amikből az egyik éppen a szomszédságunkban. Ennek a következményei így vagy úgy minket is elérnek. Ilyen helyzetben nincs szükség kísérletezőkre. Biztos tudásra, tapasztalatra és csapatra van szükségünk. Olyanra, amelyik már kezelt hasonló válságot

– mondta videójában az énekes.

A magyar kormány 16 év alatt számos nehéz helyzetből jött ki győztesül, ami jól megmutatja, hogy a tapasztalat és a tudás az ő oldalukon áll. A csapat pedig szintén nem kérdés, mivel Orbán Viktor mellett csak olyan emberek állnak, akik évek óta kitartottak mellette a legrosszabb esetekben is. Így nyilvánvaló, hogy ezekben a tulajdonságokban nem veheti fel a versenyt a jelenlegi ellenzék.

Kökény Dani egyértelművé tette, hogy számára a tapasztalat a legfontosabb (Fotó: Bruzák Noémi)

A mai választás sokak számára sorsdöntő lehet

Én biztosan tudom, hogy hova fogom húzni az x-et

– jelentette ki a a Fonogram- és Szenes Iván-díjas énekes-dalszerző.

A mai napon mindenki a saját kezébe veheti a sorsát és eldöntheti, hogy békében vagy háborúban szeretne élni. A tét óriási, így minden egyes szavazat sokat számíthat - írja a Bors.