Kis Grófo már megtette és most téged is arra kér: Szavazz!

A mulatós sztár nem volt rest, korán ébredt a sorsdöntő választás napján. Időben akart odaérni a saját szavazókörébe, hogy ezzel is jó példával járjon a követői, rajongói előtt. Kis Grófo leadta a voksát, majd a Bors kérésére egy rövid videót küldött minden magyar választópolgárnak. A tét hatalmas: háború, vagy béke.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.12. 13:07
Választás 2026 Kis Grófo szavazás voksolás

Kis Grófo az április 12-ei választás előtt is sok időt szentelt annak, hogy tudatosítsa követőiben, rajongóiban, milyen fontos is az idei választás. Azt sem rejtette véka alá, hogy számára a Fidesz és Orbán Viktor jelenti a biztos választást. A mulatós sztár vasárnap kora reggel útnak is indult és a választókerületében elsők között adta le szavazatát. Miután pedig behúzta az X-et Orbán Viktorra és a Fideszre, illetve a kormánypárt helyi képviselőjére is, autóba pattant, és elkészített egy szavazásra buzdító videót. 

Kis Grófo a Fideszre és Orbán Viktorra szavazott
Kis Grófo már korán reggel leadta szavazatát. Ő a biztos választás mellé húzta be a két X-et (Fotó: Kis Grófo)

Kis Grófo: „Hajrá magyarok! Hajrá Magyarország!”

Nagyon fontos, hogy a mai napon mindenki elmenjen szavazni! De tényleg mindenki! Még azok is, akik eddig soha nem voltak, vagy esetleg még most is bizonytalanok.”

A mai választáson eldönthetjük, hogy milyen jövőt szeretnénk szánni a gyermekeinknek az elkövetkezendő időszakban.

„A tét hatalmas, hiszen fontos, hogy kívül tudjuk tartani a háborút és Magyarország semmiképpen se sodródjon bele. Mi, magyarok mindig békében szerettünk élni, és ezek után is így szeretnénk. Ezt pedig csak Orbán Viktor miniszterelnök úr és a Fidesz-KDMP tudja garantálni. Hajrá magyarok! Hajrá Magyarország!”mondta a felvételen Kis Grófo, aki szombaton, a kampány véghajrájában találkozott, sőt együtt is ebédelt Magyarország miniszterelnökével, Orbán Viktorral

 

