Gáspár Győző: Én a biztosra szavazok
A showman mindenkit arra buzdít menjen el szavazni.
Videóban üzent Gáspár Győző, arra buzdítva mindenkit: menjen el szavazni. „Mert Magyarországon fontos a béke. Fontos, hogy békében tudjuk leélni az életünket” - hangsúlyozta a showman.
Gáspár Győző kiemelte: megkéri minden honfitársát, hogy menjen el szavazni, és szavazzon a Fideszre. „Mert a Fidesz a biztos választás” - zárta üzenetét.
